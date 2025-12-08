HPE формує майбутнє гібридної хмари завдяки інноваціям у віртуалізації, безпеці та AI

8 декабря 2025 г., 11:35

Компанія HPE розширила свій хмарний портфель GreenLake, щоб допомогти підприємствам модернізувати ІТ та задовольнити висхідні потреби AI. Понад 80% підприємств переосмислюють свою стратегію розгортання робочих навантажень, стикаючись зі зростанням витрат, змінами ліцензування та розвитком гібридної хмари. GreenLake надає клієнтам інструменти для зменшення операційної складності та створення ІТ-інфраструктур, створених для високої продуктивності.



«Підприємства, які модернізуються для AI, хмари та віртуалізації, йдуть різними шляхами — одні прагнуть прискорити вихід на ринок, інші зосереджуються на безпеці та відповідності нормативним вимогам, а багато хто орієнтується на економічну ефективність і простоту», — сказала Фідельма Руссо (Fidelma Russo), виконавчий віцепрезидент напрямку гібридної хмари та технічний директор HPE. «Ми пропонуємо комплексний хмарний портфель, розроблений для розв'язання найважливіших проблем наших клієнтів, водночас даючи їм впевненість швидко рухатися та випереджати конкурентів».



Керуючись розвитком ринку віртуалізації, HPE швидко впроваджує інновації та надає нові можливості для HPE Morpheus Software, щоб забезпечити клієнтам гнучку, безпечну альтернативу віртуалізації корпоративного рівня. HPE Morpheus VM Essentials зменшує витрати на ліцензування ВМ до 90% завдяки підтримці кількох гіпервізорів та самообслуговуванню. Нові інновації включають:



Безпека нульової довіри (Zero-Trust Security) із програмно-визначеною мережею: Спираючись на перевірену технологію HPE Juniper Networking, HPE представляє програмно-визначену мережу для ВМ, розміщених гіпервізором HVM у HPE Morpheus VM Essentials та HPE Morpheus Enterprise Software. Безпека нульової довіри з вбудованою мікросегментацією забезпечує гнучкість, підвищену продуктивність мережі та багаторівневу безпеку для віртуальних машин.



Швидке, надійне забезпечення мережі: Apstra Data Center Director від HPE Juniper Networking буде інтегрований у HPE Morpheus, забезпечуючи автоматизовану конфігурацію комутаторів та безперебійне, безпечне підключення між віртуальними машинами та хостами. Послідовне застосування політик VLAN та безпеки в фізичних і віртуальних мережах усуває людські помилки під час переміщення або міграції віртуальних машин.



Стійкі, безперебійні операції: HPE Morpheus пропонуватиме технологію розтягнутого кластера (stretched cluster) із синхронною реплікацією для ВМ на гіпервізорі HVM, що забезпечує роботу критично важливих додатків у межах міських територій — навіть якщо центр обробки даних або система зберігання вийде з ладу. У поєднанні з HPE Alletra Peer Persistence, ця функція дозволяє автоматично переходити на резервний ресурс між географічно розподіленими майданчиками для організацій, яким потрібен час простою, близький до нуля.



Модернізація додатків за допомогою Kubernetes і контейнерів: HPE Morpheus Enterprise Software тепер пропонує повну підтримку робочих навантажень Kubernetes та контейнерів поверх гіпервізора HVM. Це покращення надає клієнтам сучасну, гнучку та економічно ефективну основу для запуску хмарних додатків поряд із традиційними віртуальними машинами — і все це з послідовним керуванням операціями, безпекою та життєвим циклом.



Постійний захист даних: Для захисту критично важливих робочих навантажень та забезпечення миттєвого відновлення HPE інтегрує HPE Zerto Software з HPE Morpheus, щоб забезпечити постійний захист даних для ВМ у межах HPE Morpheus VM Essentials та HPE Morpheus Enterprise.



Резервне копіювання гіпервізору за допомогою Veeam Software: HPE Morpheus VM Essentials буде працювати з Veeam Data Platform v13, щоб забезпечити резервне копіювання на рівні образу на основі гіпервізору та швидке відновлення для ВМ у приватних хмарних середовищах, включаючи HPE Private Cloud Business Edition. Це допомагає організаціям посилити захист даних та операційну безперервність у різноманітних ІТ-середовищах, використовуючи можливості Veeam щодо стійкості даних.



На Discover Barcelona HPE також просунула свій підхід AIOps повного стека в мережевих та обчислювальних середовищах за допомогою HPE OpsRamp Software. HPE Morpheus Software, HPE OpsRamp Software та HPE Zerto Software доступні окремо або разом із пакетом HPE CloudOps Software для спрощення операцій гібридної хмари та оптимізації ресурсів.



HPE анонсувала нові інновації з NVIDIA, щоб допомогти організаціям безпечно впроваджувати AI та ефективніше керувати даними. HPE Alletra Storage MP X10000 Data Intelligence Nodes використовують еталонний дизайн NVIDIA AI Data Platform для створення активного шару даних, який збагачує інформацію в реальному часі для конвеєрів AI. Крім того, до HPE Private Cloud AI були додані графічні процесори NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition у всіх конфігураціях, STIG-захищене та FIPS-активоване програмне забезпечення NVIDIA AI Enterprise у середовищах із повітряним проміжком (air-gapped environments) та інструменти для спрощення операцій AI.



Для швидкого та масштабного захисту даних AI HPE анонсувала можливості захисту та безпеки даних наступного покоління, включаючи:



HPE StoreOnce 5720 та 7700 — це нові пристрої резервного копіювання наступного покоління, розроблені для стійкого, високопродуктивного захисту даних. Гібридний 5720 збалансовує швидкість та місткість, тоді як повністю на флешпам'яті 7700 забезпечує приймання до 300 ТБ/год для швидкого захисту критично важливих робочих навантажень, допомагаючи скоротити час відновлення вдвічі та уникнути збитків до 1 млн дол. за інцидент, що робить його однією з найшвидших масштабованих систем резервного копіювання. Обидві моделі інтегруються безпосередньо з HPE Alletra Storage MP та HPE SimpliVity, дозволяючи клієнтам безпосередньо монтувати копії, що полегшує повторне використання захищених даних для криміналістичної експертизи, аналізу чи тестування.



HPE розвиває Конфіденційні обчислення (Confidential Computing) з AMD та Intel для центральних процесорів та з NVIDIA Confidential Computing для графічних процесорів; це допомагає забезпечити наскрізне шифрування даних, моделей та операцій. HPE співпрацюватиме з партнерами для створення передового захисту від внутрішніх загроз та забезпечення відповідності нормативним вимогам для регульованих галузей, зберігаючи дані постійно зашифрованими на HPE Private Cloud AI та сервері HPE ProLiant Compute DL380a Gen12.



Нові оновлення для GreenLake включають доступність CloudPhysics Plus, Cloud Commit та розширений GreenLake Marketplace — усе це розроблено для спрощення та підключення операцій гібридної хмари, одночасно розширюючи видимість партнерів. Ці нові вдосконалення надають клієнтам більшу прозорість та мінімізують загальну вартість експлуатації завдяки новим способам планування, придбання та розкриття цінності через GreenLake.



Щоб прискорити перехід до безпечних, стійких рішень гібридної хмари, HPE Financial Services (HPEFS) також розширює наявні програми фінансування для HPE CloudOps Software та HPE Alletra Storage. HPEFS дозволяє клієнтам розподілити витрати на три роки без додаткових витрат для HPE CloudOps, а також окремих HPE Morpheus Software, OpsRamp та Zerto. Клієнти HPE Alletra Storage — включаючи HPE Alletra Storage MP X10000 — мають право на економію до 10% порівняно з традиційною купівлею плюс відсутність платежів протягом перших двох місяців.



HPE Alletra Storage MP X10000 Data Intelligence Nodes будуть доступні в січні 2026 року.

HPE StoreOnce 5720 та 7700 будуть доступні навесні 2026 року.

HPE Morpheus Software з Kubernetes та контейнерами доступне вже зараз.

Інтеграція HPE Zerto Software буде доступна в січні 2026 року.



Бета-версія резервного копіювання на основі образу Veeam доступна вже зараз. Загальна доступність запланована на початок 2026 року.

Програмно-визначені мережі та розтягнуті кластери — у Q2 2026 року.

Apstra Data Center Director від HPE Juniper Networking — у Q2 2026 року.

CloudPhysics Plus стане загальнодоступним у середині 2026 року.

Cloud Commit доступний вже зараз.

Розширений GreenLake Marketplace доступний сьогодні на HPE.com та через платформу GreenLake, починаючи з січня 2026 року.

