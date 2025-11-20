Bakotech поповнює портфоліо B4 Services оновленим хмарним сервісом захисту додатків WPS 2.0

20 ноября 2025 г., 12:35

Користувачі B4 Services вже знайомі з Web Protection Service (WPS), хмарним керованим сервісом для захисту додатків. Спеціалісти BAKOTECH врахували зміни та розвиток, а також запит замовників на більш зручний та гнучкий сервіс і представили WPS 2.0 – покращену версію, яка поєднує найсучасніші технології кібербезпеки з простотою моделі аутсорсингу.

Рішення побудовано на глобальній платформі вендора F5 – Distributed Cloud – та надається через BAKOTECH, офіційного дистриб’ютора та постачальника послуг F5. WPS 2.0 – це готове рішення «під ключ» з передбачуваними витратами, повною підтримкою та необмеженою масштабованістю для будь-якого бізнесу. Основні можливості WPS 2.0 включають фаєрвол вебдодатків (WAF), захист API, від ботів та DDoS-атак, DNS і глобальний баланс трафіку, підтримку 24/7.

«В порівнянні з WPS, у новій версії суттєво розширено можливості та зручності, щоб забезпечити ще вищий рівень захисту, – каже Станіслав Кулешов, Service Product Manager, департамент B4, BAKOTECH. – Основна відмінність полягає в тому, що тепер сервіс пропонує повноцінний захист для всіх сегментів бізнесу – від SME до Enterprise. Пакетні комплексні пропозиції з щомісячною оплатою надають гнучкість та можливість масштабувати сервіс залежно від нагальних потреб».

BAKOTECH не продає сервіси безпосередньо кінцевому клієнту. Компанія є дистриб’ютором, що працює через партнерів – системних інтеграторів та реселерів.

