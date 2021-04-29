ПУМБ открывает «Академию Аналитики» для украинских студентов

29 апреля 2021 г., 15:55

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Первый Украинский Международный Банк объявил о старте учебного проекта «Академия Аналитики ПУМБ». В июне стартует его первый курс, нацеленный на студентов старших курсов технических вузов. Учебная программа курса разработана в партнерстве с Киевской школой экономики (KSE). За один месяц студенты получат практические навыки работы с базами данных на основе реальных кейсов.

ПУМБ объявляет набор студентов на бесплатный учебный онлайн курс «Аналитика данных от ПУМБ». Отмечается, что курс будет полезным для студентов старших курсов технических и экономических вузов со всей Украины, которые хотят получить опыт в направлениях Data Analyst, Data Scientist, Business Analyst. Студенты научатся применять инструменты для работы с данными на практических банковских проектах с деперсонифицированными данными. В частности, SSRS & Power BI для визуализации данных, SQL & Python для анализа данных, RPA для автоматизации процессов. Также слушатели курса научатся создавать Data Science модели.

«Академия Аналитики ПУМБ призвана дать толчок карьере молодых аналитиков. Данный проект имеет для нас, прежде всего, социальное значение: мы хотим дать студентам востребованные работодателями практические знания и первый опыт. Мы верим, что полученные навыки помогут найти первую работу в нашем банке или в других организациях. Для ПУМБ как работодателя главное то, что студенты Академии Аналитики познакомятся с нашим банком и начнут профессиональный путь с качественной экспертной поддержкой», — отметила Заместитель Председателя Правления по работе с персоналом Татьяна Костюченко.

В конкурсном отборе могут принять участие студенты, выпускники технических и экономических вузов, специальностей: экономическая кибернетика, прикладной системный анализ, математический анализ и других специальностей, предусматривающих знания аналитики баз данных. Учебная программа состоит из двух модулей, каждый в среднем продолжительностью две недели. Лекции-практикумы будут проводить ведущие эксперты ПУМБ по различным направлениям аналитики.

Стратегическим партнером Академии аналитики ПУМБ выступила Киевская школа экономики (КSE), профессора которой были вовлечены в разработку учебной программы и будут преподавать для студентов в рамках курса «Аналитика данных от ПУМБ». Вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олеся Верченко отметила: «Чтобы быть максимально полезными, образовательные продукты должны сочетать в себе качественный новейший контент и эффективные методики обучения. В современных супер-динамичных реалиях именно работодатели являются лучшими экспертами в определении умений и навыков для успешного карьерного старта для молодых специалистов, особенно в таких новых направлениях, как аналитика данных. Сфера образовательных учреждений — это технологии обучения. Наше сотрудничество направлено на создание продукта с наибольшей добавленной стоимостью для слушателей программы, ее основателей и для развития сферы Data Analysis в Украине в целом».

Подать заявку на курс могут студенты III или выше курса обучения (18-25 лет), поскольку цель проекта — дать практические навыки именно студентам или выпускникам. Основное требование к заявителям — умение работать с базами данных и быть готовым посвящать около 4 часа ежедневно для практического и самостоятельного обучения в течение месяца. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте проекта и пройти собеседование.

Директор Департамента данных и аналитики ПУМБ Дмитрий Бровчук, который входит в рабочую группу проекта, прокомментировал образовательную инициативу банка следующим образом: «Мы верим в украинскую молодежь, мы верим, что их идеи можно реализовать и получить ценность для бизнеса. У ПУМБ есть большая экспертиза в разных направлениях аналитики и, через Академию Аналитики, мы хотим дать молодым специалистам востребованные на рынке практические навыки, реальный опыт работы с настоящими (деперсонифицированными) данными».

После завершения обучения и прохождения тестирования, участники получат сертификат об окончании курса. Лучшие студенты будут приглашены на работу в ПУМБ. Обучение стартует с начала июня 2021 г. Заявки принимаются с 1 по 22 мая 2021 г.

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