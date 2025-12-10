Розпочав роботу KAI Huawei Excellence Center

10 декабря 2025 г., 14:35

Компанія Huawei спільно з Державним університетом «Київський авіаційний інститут» відкрили навчально-дослідницький центр KAI Huawei Excellence Center. Центр стане пілотним проєктом нової освітньої екосистеми KAI LABS, що створюється в університеті, і зосередиться на підготовці майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Головна мета центру — створення інноваційного середовища для вивчення та розвитку передових технологій зв'язку, зокрема 4G/5G/6G, мережевого обладнання, рішень у сфері Smart City, IoT, кібербезпеки, а також зміцнення співпраці між академічною освітою й галуззю ІКТ.



«Відкриття спільної лабораторії з Huawei — це важливий крок у стратегії розвитку нашого університету. Для нас принципово важливо, щоб освіта в КАІ не обмежувалася теорією. Спільна лабораторія створює унікальні можливості: студенти працюватимуть із найсучаснішими технологіями, отримуватимуть практичні навички й готуватимуться до реальних викликів телекомунікаційної галузі», — заявила Ксенія Семенова, президент КАІ.



Центр складається з трьох зон: лекційної, практичної лабораторії та зони відпочинку. У ньому функціонуватиме простір Huawei ICT Academy, що дозволить студентам отримувати сертифікацію за міжнародними стандартами HCIA (в напрямках WLAN, Datacom, Security) та проходити практичні тренінги з телекомунікацій.



«Головна цінність країни — талановита молодь, університети з історією, викладачі, які не припиняють навчати навіть під час війни. Ми віримо в навчання через дію, і KAI Huawei Excellence Center стане такою точкою дотику між академічною освітою й вимогами сучасного ринку праці, а також новим вектором для української технічної освіти» — зазначив Тоні Цао, директор «Хуавей Україна».



Програми центру охоплюватимуть щороку понад 200 студентів з двох факультетів – Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, а також Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій. Серед спеціальностей: електроніка, комп’ютерні науки, інформаційні системи, радіоелектроніка та кібербезпека.



«Huawei — один зі світових лідерів телекомунікацій, з найпотужнішою R&D-командою та обладнанням, яке вважається одним із найкращих у світі. Я добре знаю їхній рівень ще з часів роботи в «Київстар». Ми хочемо, щоб наші студенти навчалися в інженерів такого масштабу й працювали з технологіями, які реально формують сучасні мережі», — наголосив Петро Чернишов, голова Наглядової ради КАІ.



Лекції й воркшопи проводитимуться за участі інженерів Huawei та інших експертів ринку, які ділитимуться практичним досвідом, інноваціями на ринку ІКТ та кейсами з реальних проєктів. Серед щорічних заходів заплановані також хакатони та науково-практичні конференції.

