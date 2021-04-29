Эксперты ожидают рост числа DDoS-атак на праздниках

29 апреля 2021 г., 16:35

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Специалисты компании Eset предупредили о возможной активизиации хакерских атак на компании на грядущих праздниках. В преддверии майских киберпреступники извлекают наборы свежих эксплойтов, подготавливают снифферы, сканеры и проверяют готовность подконтрольных ботнетов.

Эксперты прогнозируют рост числа DDoS-атак, причем как на публичные сайты компаний, так и таргетированных – на точки входа в сеть компании, сетевые файрволы, VPN-серверы, веб-интерфейсы почты и другие ресурсы. Таргетированным атакам наиболее подвержены компании из сегмента e-commerce. Тем не менее, все компании, имеющие публичные интернет-сайты и ресурсы с белыми IP-адресами, также могут быть подвержены другим атакам вне зависимости от сферы.

Если в будний день необычную нагрузку на каналы связи и ресурсы системные администраторы замечают даже без систем мониторинга, то в длительные майские каникулы ее сложно отследить, не имея правильно настроенного периметра защиты и дежурных специалистов, готовых оперативно реагировать на сигналы систем безопасности.

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