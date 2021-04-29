Выручка «Киевстар» в I квартале увеличилась на 15% до 6,8 млрд грн.

29 апреля 2021 г., 15:15

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Оператор связи «Киевстар» подвел итоги работы в I квартале. Общий доход компании увеличился на 15% в годовом сопоставлении, до 6,842 млрд грн. Доходы от услуг мобильной связи выросли на 14,9% и достигли 6,357 млрд грн. Более половины дохода принесли услуги мобильного интернета – рост 27,7%. Средний доход от абонента мобильной связи (ARPU) увеличился на 16,1%. Этому способствовало увеличение доступа к новым технологиям и цифровым услугам. Покрытие сети 4G охватывает территорию с 87% населения Украины.

Доходы от услуг фиксированной связи за отчетный период увеличились на 17,2%, до 451 млн грн. В основном благодаря росту спроса на услугу «Домашний Интернет». Показатель ARPU «Домашнего Интернета» увеличился на 5,4% в годовом сравнении до 85 грн на абонента.

В первом квартале мобильной связью «Киевстар» пользовалось 25,7 млн абонентов. Незначительное уменьшение количества активных SIM-карт объясняется обще рыночными трендами, такими, как отказ от второй и третьей SIM-карты, а также частичным влиянием на работу розничной сети «карантинных» ограничений. В то же время количество абонентов услуги фиксированной передачи данных «Домашний Интернет» увеличилось на 11,5% и превысило 1,15 млн.

«Киевстар» ускорил строительство сетей скоростной передачи данных, что повлияло на увеличение на 24,3% количества абонентов 4G. Использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось на 27,5%.

Использование мобильного дата-трафика на одного абонента в отчетном квартале достигло 6,3 ГБ, что на 27,5% больше, чем годом ранее. В среднем абонент «Киевстар» использовал 633 мин голосовой связи, на 5,1% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Количество абонентов, которые воспользовались услугами мобильного интернета, превысило 17 млн.

В первом квартале компания развивала новые цифровые услуги для бизнеса и частных клиентов. В частности, продукты Big Data, Microsoft Azure Stack – одно из популярных облачных решений, которое обеспечивает трансфер бизнес-процессов в удаленный режим работы. Кроме того, компания первой на рынке Украины внедрила решение Open API – уникальную платформу, которая дает возможность стартап-компаниям использовать аналитические данные оператора для создания собственных цифровых продуктов.

Количество клиентов, которые используют для самообслуживания цифровую платформу «Мой Киевстар» увеличилось за год на 76%, до 2,7 млн. Число пользователей цифровой услуги «Kиевстар TV» превысило 414 тыс.

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