Продавцям з України на eBay стає доступним новий сервіс керованих платежів

17 июня 2021 г., 13:15

0

Tweet

eBay запускає новий формат керованих платежів в Україні в рамках глобальної стратегії з розвитку маркетплейса і вдосконалення купівельного досвіду. Сервіс спростить процес ведення бізнесу на eBay для продавців, а також дозволить їм запропонувати покупцям більше способів оплати. Офіційним партнером eBay в Україні виступить платіжна система Payoneer.

Маркетплейс почав перехід на систему керованих платежів у вересні 2018 р., підключивши до нового способу оплати групу продавців з США. Пізніше формат став доступний в Німеччині, Великобританії, Австралії, Канаді, Франції, Італії, Іспанії. Протягом 2021 р. керовані платежі планують впровадити в інших країнах світу.

«Україна – одна з ключових для eBay країн в портфоліо глобальних ринків, що розвиваються, тому для нас дуже важливо забезпечити плавне ведення бізнесу на платформі, – сказав Ілля Кретов, генеральний директор eBay на глобальних ринках, що розвиваються. – Ми дуже раді, що скоро більше 11 тис. українських продавців зможуть відслідковувати продажі на eBay в більш зручному форматі, а покупці з України отримають можливість вибирати оптимальний спосіб оплати з декількох варіантів».

Новий етап розвитку керованих платежів почався в липні 2020 р. після закінчення термінів угоди eBay і PayPal. Тепер маркетплейс приступив до впровадження нової системи по всьому світу, пропонуючи покупцям гнучкість у виборі варіантів оплати і спрощуючи ведення бізнес-операцій для продавців. У першому кварталі 2021 р. 52% від загального обсягу платежів на платформі були здійснені за новою системою, до якої підключилися понад 4 млн активних продавців по всьому світу. Очікується, що керовані платежі принесуть не менше 2 млрд дол. виручки і 500 млн дол. в рамках приросту операційного прибутку до 2022 р.

Сервіс керовані платежі дає можливість покупцям вибирати різні способи оплати на eBay, в тому числі кредитні картки і PayPal. Оплата через Apple Pay буде доступна на iPhone і iPad в додатку, Google Pay – на сайті eBay і в додатку eBay для Android.

В той же час продавці зможуть запропонувати клієнтам вибір зручних способів оплати, а також спростити ведення бізнесу і зібрати в єдиному сервісі всю інформацію про активність на eBay, включаючи дані про платежі. Інструмент дозволить продавцю відстежувати транзакції і взаємодії з покупцями. Система також включає централізовану службу підтримки покупців. Виплати продавцям здійснюються регулярно протягом двох робочих днів після підтвердження оплати, незалежно від способу оплати. Продавці зможуть вибрати щотижневу або щоденну періодичність виплат.

Основним каналом доставки товарів, проданих на eBay з України, є «Укрпошта», більше 70% всіх замовлень з нашої крани йдуть на доставку по всьому світу її поштовим каналом.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!