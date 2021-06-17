MiTAC выпустила серию защищенных Android-терминалов

17 июня 2021 г., 13:55

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Компания MiTAC Digital Technology объявила о выпуске Android-терминалов серии MioWORK A500s с 5-дюймовым экраном на базе Android 10.0.



Как отмечается, защищённые модели серии A500s заменяют серию A500, выпущенную в 2018 году, и дополняют существующие планшеты серий F740s и L1000.



Все устройства из серии A500s сертифицированы по стандарту GMS для использования на предприятиях, что позволяет создавать простые и эффективные решения для мобильного управления. Серия состоит из трёх моделей – стандартной A500s, более продвинутой A505s со светодиодным указателем 1D/2D и 8-мегапиксельной задней камерой, и A545s с лазерным указателем Honeywell, навигационной системой GPS/AGPS + GLONASS и подключением по стандарту LTE Cat.6.



Компактные и лёгкие терминалы серии MioWORK A500s предназначены для работников складских помещений, логистических хабов и общественных учреждений. Защита от воды и пыли по стандарту IP67 гарантирует надёжную работу терминалов в сложных погодных условиях, а опциональные защитные накладки военного стандарта обеспечат защиту при падении с высоты до 1,8 метра. Встроенный считыватель NFC / HF RFID позволяет осуществлять платежи при доставке и оформлении заказов.



Пандемия COVID-19 усилила необходимость личной гигиены. Материала корпуса терминалов серии A500s имеет антибактериальные свойства и сертифицирован по японскому стандарту JIS Z 2801. Он не защищает от вирусов, но даёт защиту от многих видов микробов, способствую укреплению личной гигиены сотрудников.



Для обеспечения организаций возможностью работать в различных ситуациях, компания разработала расширенный набор аксессуаров для всех продуктов MioWORK с сохранением совместимости между различными версиями устройств. Зарядные устройства, позволяющие заряжать сразу несколько терминалов и аккумуляторов, обеспечат сотрудникам бесперебойность работы. Сменные аккумуляторы ёмкостью 4100мАч mAh гарантируют работу более 10 часов и бесперебойность использования в режиме 24/7 для нескольких смен работников. Наручные крепления позволяют более удобно держать терминал и менять аккумулятор, не отвлекаясь от выполнения рабочих обязанностей. Держатель пистолетного типа с кнопкой чтения штрих-кодов позволяет сотрудникам быстро и без лишних усилий считывать информацию, не теряя ценное рабочее время. В комплект поставки входит кабель-держатель типа «pogo» для зарядки устройства и передачи данных.

Подчеркивается, что все устройства оснащаются сенсорными IPS-экранами с широкими углами обзора, поддержкой нескольких точек касания и поддержкой касаний в перчатках. Яркость 450nits в связке с оптическим слоем обеспечивает хорошую читаемость экрана как при солнечном, так и при искусственном освещении. Энергоэффективный, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 гарантирует быстроту выполнения всех операций без усиленного расхода ресурса аккумулятора.



Для тех, кому нужна фронтальная камера высокого разрешения, предусмотрен вариант камеры на 8 МП.



Поставщикам удалённо управляемых услуг и IT-отделам может пригодиться опциональный комплекс удалённого управления мобильными устройствами MiDM (MiTAC Mobile Device Management). Система обеспечивает защищённое удалённое управление, которое было разработано специально для продуктов MioWORK. Настройка операционной системы, обновление приложений и удалённая поддержка значительно сокращают время на обслуживание и необходимость в приобретении запасных устройств. Также разработано приложение для экономии трафика, позволяющее снизить расходы на услуги связи.



MiDM можно настраивать под уникальные потребности организации или предприятия. Организации с повышенными требованиями к безопасности могут интегрировать MiDM в существующую IT-инфраструктуру.



Работники общественных учреждений, предоставляющие устройства посетителям, могут воспользоваться бесплатным дополнением MiLockTM, запирающим устройством, которое не даёт пользователям переключать приложения или менять настройки терминала.



Для обеспечения всей широты мобильных решений предусмотрена возможность совместного использования устройств серии A500s с 7-дюймовыми планшетами серии F740s и 10-дюймовыми планшетами серии L1000s.

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