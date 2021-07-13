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Правительство Франции оштрафовало Google на 500 млн евро за нарушение авторских прав

13 июля 2021 г., 16:24
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Как сообщает Reuters, французский антимонопольный орган наложил во вторник штраф в размере 500 млн евро (593 млн долл.) на компанию  Alphabet за невыполнение распоряжений регулирующего органа о том, как вести переговоры с новостными агентствами страны.

Это событие произошло на фоне растущего международного давления на онлайн-платформы, такие как Google и Facebook, чтобы последние отдавали часть прибыли, заработанной на новостях, агентствам их генерирующим.

Alphabet должна теперь выступить с предложениями в течение следующих двух месяцев о том, как она могла бы компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей. Если этого не произойдет, компания столкнется с дополнительными штрафами в размере до 900 000 евро в день.

Представитель Google заявил, что компания очень разочарована этим решением.

Новостные издатели APIG, SEPM и AFP обвиняют технологическую компанию в том, что она не провела с ними добросовестные переговоры, чтобы найти общую основу для вознаграждения за новостной контент в Интернете, в соответствии с недавней директивой Европейского Союза, которая создает так называемые «смежные права».

«Наша цель остается той же: мы хотим перевернуть страницу с окончательным соглашением. Мы учтем отзывы Французского конкурентного ведомства и адаптируем наши предложения», - заявил американский технологический гигант.

Представитель Google добавил: «Мы действовали добросовестно на протяжении всего процесса. Штраф игнорирует наши усилия по достижению соглашения и реальность того, как новости работают на наших платформах».

Новостные издатели APIG, SEPM и AFP обвиняют технологическую компанию в том, что она не провела с ними добросовестные переговоры, чтобы найти общую основу для вознаграждения за новостной контент в Интернете, в соответствии с недавней директивой Европейского Союза, которая создает так называемые «смежные права».

Источники сообщили Reuters, что APIG, которая представляет большинство крупных французских издателей печатных новостей, включая Le Figaro и Le Monde, остается одним из истцов, несмотря на то, что ранее в этом году подписала рамочное соглашение с Google. Источники сообщили, что эта сделка приостановлена ​​до принятия антимонопольного решения.

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