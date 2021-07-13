Мировой рекорд скорости передачи по оптоволокну превышен в 2,7 раза

13 июля 2021 г., 15:36

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Система, сконструированная командой Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT), благодаря полному использованию возможностей мультиплексирования с разделением по длине волны и комбинированию различных технологий усилителей, продемонстрировала скорость передачи 319 терабит в секунду на расстоянии 3 001 км.

Это — новый мировой рекорд для оптических волокон со стандартным внешним диаметром (0,125 мм). В пересчёте на один километр полученная скорость составляет 957 петабит в секунду, что в 2,7 раза больше, чем предыдущие достижения для волокон SDM со стандартным внешним диаметром.

Статья по итогам этого эксперимента была опубликована на Международной конференции по оптоволоконной связи (OFC2021), которая прошла в виртуальном режиме в июне.

В дополнение к диапазонам C и L, обычно используемым для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния, команда применила S-диапазон. Комбинированная полоса пропускания позволила задействовать 552 мультиплексированных канала с разделением по длине волны (от 1487,8 до 1608,33 нм).

Передача на большие расстояния, которая ранее не демонстрировалась с сигналами S-диапазона, стала возможной благодаря созданию экспериментального рециркулирующего контура передачи, который объединил 2 вида усилителей на волокне, легированном редкоземельными элементами (эребием и тулием), с рамановским усилением, распределённым по самому передающему волокну.

4-жильное оптическое волокно со стандартным диаметром оболочки совместимо с традиционной кабельной инфраструктурой и, как ожидается, будет иметь механическую надежность, сравнимую с одномодовыми волокнами. Авторы выражают надежду, что такие волокна смогут обеспечить практическую передачу данных с высокой скоростью в ближайшем будущем, способствуя реализации новых систем коммуникации для всё более требовательных к полосе пропускания услуг.

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