Коммерческий спрос позволил мировому рынку ПК отчитаться увеличением поставок на 13%

13 июля 2021 г., 17:15

+11

голос Tweet

По оценкам Canalys, с апреля по июнь 2021 г. на мировой рынок отгружено 82,3 млн настольных компьютеров и ноутбуков, включая рабочие станции. Тем самым, результат годичной давности удалось улучшить на 13%.

Спрос на компьютеры со стороны потребителей постепенно затухает, тогда как корпоративные заказчики, напротив, значительно увеличили закупки нового оборудования. Нехватка отдельных комплектующих по-прежнему остается одной из главных проблем индустрии, сдерживающей рост.

Сегмент ноутбуков и мобильных рабочих станций вырос на 15%, до 66,7 млн устройств, тогда как настольные ПК и рабочие станции выросли в поставках на 6%, до 15,6 млн устройств. Что интересно, настольное направление выросло впервые с четвертого квартала 2019 г.

Lenovo упрочила позиции в состязании вендоров — при увеличении поставок на 14,7% компания третий квартал кряду отгружает свыше 20 млн ПК. Вследствие снижения поставок в страны EMEA и Японию, позиции разместившейся на второй позиции HP укрепились лишь на 2,8%. Благодаря восстановлению коммерческого спроса Dell улучшила прошлогодний показатель на здоровые 16,5%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11

голос Tweet