Новий сортувальний термінал Укрпошти в Одесі здатен обробляти до 270 тисяч посилок на добу

4 июля 2024 г., 11:45

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Укрпошта відкрила в Одесі логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями, який забезпечує швидку обробку й доставку відправлень для всього півдня України. Обладнання для ліній сортування дрібних та великих відправлень дозволяє обробляти до 270 тис. посилок на добу. Разом із перебудовою логістичних маршрутів це уможливить доставку відправлень клієнтам в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях протягом доби після сортування.

Цікаво, що на новому терміналі Укрпошти в Одесі встановлене обладнання та програмне забезпечення українського виробника. Комплекс здатний обробляти три посилки на секунду.

Відкриття Одеського терміналу є частиною стратегії розвитку та модернізації Укрпошти, яку компанія розпочала у 2021 році. Попри обстріли, проблеми з енергопостачанням та інфляцію, Укрпошта не тільки не відмовилась від реалізації оновлення сортувальних ліній, а й має амбітні плани. Наразі компанія встановила 17 автоматизованих ліній у семи містах України: дев’ять ліній сортують дрібні відправлення, та вісім – великі посилки. Протягом наступних двох місяців компанія відкриватиме в містах по всій Україні нові термінали, логістичні центри та депо з інноваційним обладнанням.

Завершити автоматизацію потужностей у всіх 7 терміналах та 16 логістичних центрах Укрпошта планує вже цього року.

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