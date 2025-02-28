Митниця використовує AI для швидкого виявлення ризиків порушень

28 февраля 2025 г., 14:45

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Міжнародний поштовий трафік до України стрімко зростає, і традиційне паперове оформлення не витримувало навантаження. Щоб попередити цей виклик для ринку поштових відправлень, два роки тому Державна митна служба України власними силами розробила IT-систему для електронного митного оформлення та впровадила її в рекордні терміни – базовий функціонал був готовий менш ніж за місяць.

Так, до 18 квітня 2024 року оператори могли використовувати й паперові копії, і електронні реєстри. З цієї дати всі 100% міжнародних поштових та кур'єрських відправлень оформлюються виключно в електронному вигляді. Лідером в переході від паперової до електронної митниці стала Укрпошта.

За два роки митне оформлення в електронному форматі пройшли 103,7 млн поштових та експрес-відправлень, з них: 94,6 млн імпортних, 9,1 млн експортних. Укрпошта оформила 60 млн відправлень.

У 2024 році 71,5% поштових відправлень Укрпошти проходили митне оформлення за менше ніж три години. Ще 28% оформлювали до 24 годин після прибуття. І лише 0,5% реєстрів оформляли довше доби.

Крім того, система дозволяє швидко оформлювати посилки, звільнені від оподаткування (дрони, компоненти до дронів, генератори, сонячні батареї тощо). За два роки оформлено 1,4 млн таких відправлень, що містили 1,6 млн одиниць пільгових товарів.

Також митниця почала використовувати AI-алгоритми для автоматизованої ідентифікації ризиків порушень митного законодавства.

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