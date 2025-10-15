Укрпошта знайшла нового підрядника і до кінця року планує розгорнути перші 100 поштоматів

15 октября 2025 г., 12:35

Укрпошта повідомляє, що український виробник Modern Expo, який має понад 27 років досвіду у створенні рішень для ритейлу, виграв тендер і вже до кінця року має встановити для національного оператора поштового зв’язку перші 100 поштоматів – 70 у Києві та 30 в Одесі. Уже наступного року Укрпошта розпочне масштабування мережі по всій країні. Це – черговий етап цифрової трансформації компанії.

Як зазначається, поштомати створені для роботи в автономному режимі (без світла й зв’язку) та за підвищеними стандартами безпеки. Вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож мають витримати і дощ, і мороз, і форс-мажорні обставини. Конструкція – модульна: систему можна масштабувати від одного до десятків модулів, а базова конфігурація має два блоки по 15-20 комірок кожен. Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний в App Store та Google Play.

«Ми чекали цього дня разом із нашими клієнтами. Для когось поштомати – це просто технічне рішення, але для нас це історія довжиною в кілька років. За цей час було кілька тендерів, зірвані строки, зміна партнерів – і все спочатку. Сьогодні ми нарешті уклали договір з партнером, якому можемо довіряти. І особливо приємно, що цю сторінку історії ми пишемо разом з українським виробником», – коментує Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

