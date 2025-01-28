Укрпошта надаватиме банківські послуги населенню в понад 30 тис. точках присутності

28 января 2025 г., 17:35

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Уряд ухвалив рішення про передачу Укрпошті акцій Pinbank, які раніше були стягнуті в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду. Запуск послуг Укрпошта Банку планується протягом 2025 року.

Невдовзі понад 6 тис. відділень й 25 тис. точок присутності Укрпошти, почнуть надавати банківські послуги. Таке рішення дозволить забезпечити доступом до банківської інфраструктури 100% населення. Наразі лише 4% населених пунктів України мають банківські відділення або банкомати, а близько 30% українців узагалі не користуються банківськими послугами.

Укрпошта також стане першим в Україні банком фінансової інклюзії, що надасть доступ до послуг людям з особливими потребами. Новий банк працюватиме на підставі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Відповідний законопроєкт №12044 вже зареєстрований у Верховній Раді та має бути розглянутий найближчим часом.

«Створення "Укрпошта Банку" дозволить заощадити для держави понад 5 млрд грн на доставлянні пенсій і соціальних виплат лише за наступні 3-5 років», – зазначає Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг з фокусом на населення в сільських та прифронтових регіонах, людях похилого віку, людей з інвалідністю, отримувачах соціальної допомоги, сільських громадах та ОТГ, військових, сегменті e-commerce, фермерських господарствах тощо.

З моменту запуску поштового банку Укрпошта одразу опиниться серед лідерів за кількістю відділень, а згодом має амбіції увійти до п’ятірки банків за кількістю клієнтів. Нині національний оператор поштового зв'язку вже має понад 6 млн активних клієнтів.

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