До 400 тисяч відправлень на добу обробляють нові сортувальні лінії «Укрпошти» на терміналі в Києві

15 февраля 2024 г., 16:35

0

Tweet

«Укрпошта» завершила встановлення автоматизованих сортувальних ліній на логістичному терміналі «Київ-Правий». Нове обладнання для ліній сортування міжнародних, дрібних та великих відправлень на цьому терміналі дозволяє обробку 18 тисяч посилок на годину та близько 400 тисяч відправлень на добу. Компанія планує автоматизувати потужності всіх терміналів та завершити трансформацію логістичної мережі вже першому півріччі.

У другому кварталі очікується відкриття інноваційного логістичного термінала «Київ-Лівий», в якому працюватиме ще один центр обробки міжнародних посилок, що суттєво зменшить терміни обробки. А протягом 2024 року будуть встановлені додаткові автоматизовані лінії для сортування листів та газет.

Півтора десятка логістичних центрів «Укрпошти» в інших обласних центрах та великих містах України отримають автоматизовані лінії меншої потужності для сортування посилок та дрібних відправлень. Це забезпечить 100% автоматичної обробки на всій території України. Загальна потужність складе близько двох млн відправлень на добу.

Крім того, у рамках глобальної стратегії трансформації, «Укрпошта» впроваджує новий підхід до логістичних маршрутів. Перебудова логістичної мережі та оптимізація маршрутів доставки між терміналами, логістичними центрами та депо прямо, без зайвих об'їздів та зупинок, дозволить доставляти відправлення клієнтів в усі обласні центри України та великі міста вже на наступний день.

Наступним кроком Укрпошти стане автоматизація сортування листів, газет та комплектування замовлень лікарських засобів. Також у 2024 році «Укрпошта» планує перезавантаження ключових сервісів та процесів, щоб максимально диджиталізувати послуги та зробити їх більш зручними для клієнтів.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків