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Капітальні вкладення в гіпермасштабні центри обробки даних зростуть на 28% за підсумками 2022 р.

15 декабря 2022 г., 14:05

Згідно з нещодавно опублікованим звітом Dell'Oro Group капітальні витрати на гіпермасштабні центри обробки даних зростуть на 28% у 2022 році.

«Капітальні вкладення в центри обробки даних зростають двозначними цифрами вже п'ятий квартал поспіль, що обумовлено інвестиціями американських гіперскалерів в нові центри обробки даних, - сказав Барон Фунг (Baron Fung), директор з досліджень Dell'Oro Group. - Завдяки поліпшенню поставок в останньому кварталі постачальники змогли значно скоротити відставання на інших ринках хмарних і корпоративних рішень. Однак ми очікуємо, що зростання буде стримуватися, оскільки гіперскалери завершують свій цикл розширення, а підприємства скорочують капітальні витрати на ІТ в світлі невизначеного бізнес-клімату».

Китайські ринки хмарних і корпоративних центрів обробки даних переживають глибоке скорочення витрат.

Майбутні зміни в архітектурі серверів будуть стимулювати довгострокові інвестиції в центри обробки даних.

Прогнозується, що в 2023 році зростання капіталовкладень в центри обробки даних виросте на однозначні цифри.

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