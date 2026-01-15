Михайла Федорова призначено новим міністром оборони України

15 января 2026 г., 8:25

За поданням Президента Володимира Зеленського Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення Михайла Федорова міністром оборони України.



За його кандидатуру проголосували 277 народних депутатів України.



Новий міністр оборони України Михайло Федоров виступив перед Верховною Радою, підбив підсумки ключових досягнень у сфері оборони та визначив майбутні пріоритети.



«Я йду на посаду міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив Дію, а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну. Завдяки роботі нашої команди та підтримці Президента в Україні зʼявилися Старлінки, Армія дронів, Лінія дронів, Брейв1, система мотивації єБали, UNITED24, перший у світі амазон для війни Брейв1 Маркет. Ми допомогли реалізувати серію асиметричних операцій проти ворога, які провели ГУР та СБУ», зазначив Михайло Федоров.



Він також підкреслив, що з 2022 року створено з нуля інноваційні ринки, яких раніше не існувало. На початку вторгнення в Україні було 7 компаній, які робили дрони. Сьогодні - понад 500. РЕБ - було 2 компанії, сьогодні - 200. Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні - більш ніж 20. НРК - було 0 компаній, стало - понад 100.



«Ми почали системно шукати асиметричні рішення там, де класична війна була для нас занадто дорогою або неможливою: FPV-дрони замість ПТРК для знищення бронетехніки, дрони-коптери замість дефіцитних боєприпасів та артилерії, «українські ланцети» замість Хаймарсів, перехоплювачі як частина ППО. Лише полк НГУ Лазар, який ми підтримали з нуля, знищив ворожої техніки на 15 мільярдів доларів. Або наш спільний проєкт з групою СБУ Альфа, завдяки якому знищили понад 300 одиниць ворожої ППО тільки у 2025 році. Або Лінія дронів, яка знищує кожну четверту ціль на фронті» продовжив новий міністр оборони.



Михайло Федоров вважає, що проте сьогодні не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою. Необхідні комплексні зміни. «Наша мета - змінити систему: провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорінити брехню й корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою. Щоб люди, які дають реальний результат, отримували винагороду й можливість зростати далі», наголосив він.



Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні та кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для росії такою, яку вона не зможе потягнути.



Штучний інтелект уже став союзником України у війні, вважає Михайло Федоров: сотні AI-рішень працюють на фронті та застосовуються на всіх рівнях військових операцій. Ми рухаємося до повної автономності на полі бою- від машинного зору та аналітики даних до роїв дронів. «Наша амбітна мета — зробити Україну першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою АІ. І багато іншого, про що не можемо сказати публічно», відзначив він.



Міністр також наголосив на тому, що потрібно швидко, раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка - це зменшення втрат і зростання ефективності. «Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни. Усе має базуватися на даних - це мій пріоритет. Ми будемо вимірювати ефективність усього», підкреслив Михайло Федоров.



Одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає. Це підвищить прогнозованість і якість планування, вважає він. Сьогодні топ-50 юнітів із 400 загалом забезпечують 70% уражень ворога.



У цьому році Михайло Федоров ставить ціль - збільшити обсяги міжнародної військової допомоги. Вибудувати реальні win-win відносини, щоб кожна гривня допомоги була чітко спрямованою на результат. Інтеграція партнерів - зокрема, їх наукового та дослідницького потенціалу - зробить нашу систему оборони сильнішою, водночас посилюючи їхні оборонні спроможності.



«Довіра - наша головна валюта у взаємодії з партнерами, суспільством і військовими. Тому антикорупція - фундамент нового Міністерства оборони. Сьогодні той, хто краде на війні, - наш ворог», підсумував Михайло Федоров.

