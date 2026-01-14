Марк Цукерберг розгортає енергетичну інфраструктуру майбутнього для створення суперінтелекту

14 января 2026 г., 11:45

Корпорація Meta Platforms оголосила про створення нової стратегічної ініціативи під назвою Meta Compute, яка має стати фундаментом для розгортання «персонального суперінтелекту» для мільярдів користувачів по всьому світу.



Амбітний план передбачає побудову інфраструктури потужністю в десятки гігават вже протягом цього десятиліття, з подальшим масштабуванням до сотень гігават і більше. За словами Марка Цукерберга, те, як компанія проєктує, інвестує та співпрацює для створення цієї мережі, стане її ключовою стратегічною перевагою в епоху штучного інтелекту.Проєкт розділений на два напрямки: Сантош Джанардхан (Santosh Janardhan) очолить технічну архітектуру та власне кремнієве виробництво, тоді як Даніель Гросс (Daniel Gross) відповідатиме за довгострокову стратегію потужностей та бізнес-моделювання. Також до команди приєдналася Діна Павелл Маккормік (Dina Powell McCormick) на посаді президентки Meta для роботи з урядами та суверенними фондами щодо фінансування цих масштабних об'єктів.



Важливим кроком у реалізації цієї програми стало призначення Діни Павелл Маккормік на посаду президентки та віцеголови Meta. Вона зосередиться на взаємодії з урядами та суверенними фондами для фінансування та інвестування в інфраструктурні об'єкти корпорації. Це свідчить про намір Meta вийти на рівень міждержавного партнерства, оскільки масштаби енергоспоживання, необхідні для реалізації Meta Compute, можна порівняти з потребами цілих країн. Програма об'єднає розробку програмного стека, власні нейрочіпи та будівництво енергонезалежних обчислювальних хабів, що дозволить компанії знизити залежність від сторонніх постачальників обладнання.



Марк Цукерберг остаточно перевів змагання у сфері АІ з площини алгоритмів у площину фізичних ресурсів та енергетики. Заявлені сотні гігават потужності - це виклик не лише конкурентам із «великої сімки», а й сучасним стандартам енергосистем. Залучення Діни Павелл Маккормік, яка має колосальний досвід у роботі з державним сектором, підтверджує, що будівництво АІ-інфраструктури такого масштабу тепер є питанням геополітики. Meta фактично перетворюється на інфраструктурну державу в державі, яка готова інвестувати сотні мільярдів у залізо та енергію, щоб забезпечити автономність свого «суперінтелекту». У 2026 році володіння терабайтами даних поступається місцем володінню гігаватами потужності - саме це стане головною метрикою успіху в наступні п'ять років.

