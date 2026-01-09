Міні-ПК ASUS NUC 16 Pro отримав процесор Intel Core Ultra X9 Series 3

9 января 2026 г., 16:25

Компанія ASUS анонсувала новий міні-ПК NUC 16 Pro, який, за її ствердженням, пропонує швидку, інтелектуальну та безпечну платформу для підприємств, що впроваджують технології штучного інтелекту.

Завдяки процесору Intel Core Ultra X9 Series 3 і пам’яті LPDDR5x, це рішення прискорює розробку рішень у сфері штучного інтелекту, машинне навчання та розширений аналіз даних, забезпечуючи сукупну продуктивність платформи до 180 TOPS для найбільш вимогливих інтелектуальних застосунків. Пристрій також оснащений технологією ASUS AI SuperBuild, яка дозволяє користувачам навчати та доналаштовувати великі мовні моделі локально. Це гарантує безпеку конфіденційних даних і забезпечує ефективну роботу автономних AI-агентів.

Підключення та надійність роботи для сучасних робочих місць забезпечуються завдяки інтерфейсам Wi-Fi 7, Bluetooth 6, двом портам LAN, підтримці двох SSD та fTPM 2.0. Гнучкі можливості розширення - зокрема підтримка чотирьох 4K-дисплеїв одночасно, апгрейд без використання інструментів і функція Power Sync - гарантують якісну інтеграцію пристрою в корпоративне середовище.



Також виробник презентував ще одну модель, розроблену для складних корпоративних, офісних і промислових завдань - міні-ПК ASUS ExpertCenter PN55, який забезпечує високу продуктивність AI-обчислень для впровадження інтелектуальних та швидких робочих процесів. Завдяки процесору AMD серії Ryzen AI 400 (до 12 ядер і 24 потоків), інтегрованій графіці AMD Radeon 800M та нейронному процесору AMD XDNA2 з продуктивністю до 55 TOPS, він пропонує на 10% більше AI-продуктивності, ніж попереднє покоління пристрою. З функціями Copilot+ та іншими інтелектуальними AI-агентами виконання складних завдань стає швидшим та ефективнішим. Компактний корпус об’ємом 0,6 л, що відкривається без допомоги інструментів, оснащений двома 2,5-гігабітними мережевими портами, шістьма роз’ємами USB та модулем Wi-Fi 7. Пристрій підтримує підключення чотирьох 4K-дисплеїв одночасно, а графіка Radeon 800M забезпечує продуктивність для створення контенту, професійних програм і складних обчислювальних завдань.

