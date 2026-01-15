Виклик монополії Nvidia: стратегічна угода Cerebras з OpenAI на 10 млрд дол.

15 января 2026 г., 9:35

Згідно з інформацією CNBC, американський розробник спеціалізованих АІ-чипів Cerebras Systems підписав масштабний контракт із OpenAI на постачання обчислювальних потужностей обсягом до 750 мегават до 2028 року.



Угода, яка оцінюється у понад 10 млрд дол., має критичне значення для Cerebras, оскільки дозволяє радикально диверсифікувати джерела доходу після того, як у першій половині 2024 року 87% виторгу компанії забезпечував лише один клієнт - холдинг G42 з Об’єднаних Арабських Еміратів.



Співзасновник та генеральний директор Cerebras Ендрю Фельдман (Andrew Feldman) заявив, що компанія планує повторно подати документи на IPO після того, як у жовтні 2025 року було відкликано попередній проспект для оновлення фінансових показників та стратегії.



Сачін Катті (Sachin Katti), який відповідає за обчислювальну інфраструктуру в OpenAI, підкреслив, що Cerebras додає до їхньої платформи спеціалізоване рішення для інференсу з низькою затримкою, що гарантує швидші відповіді та природнішу взаємодію в АІ-системах реального часу.



Угода відбулася на тлі запеклої конкуренції з Nvidia, чия ринкова капіталізація у жовтні минулого року вперше в історії сягнула позначки у 5 трлн дол. Прикметно, що головний конкурент Cerebras - компанія Groq - нещодавно уклала з Nvidia ліцензійну угоду вартістю 20 млрд дол., що стала найбільшою транзакцією в історії Nvidia. Наразі Cerebras, чия оцінка після останнього раунду фінансування у жовтні склала 8,1 млрд дол., вже співпрацює з такими гігантами як IBM, Nasdaq та Hugging Face, а також забезпечила сумісність своїх чипів із відкритими моделями gpt-oss від OpenAI.



Аналітики зазначають, що OpenAI розпочала реалізацію стратегії «інфраструктурного хеджування», прагнучи вийти за межі екосистеми Nvidia. Бронювання 750 мегават потужності саме під архітектуру Cerebras свідчить про те, що для наступного покоління агентних АІ-моделей швидкість генерації токенів стає важливішою за сиру потужність навчання.



Для Ендрю Фельдмана контракт із OpenAI є ідеальним аргументом для інвесторів перед IPO, оскільки він нівелює головний ризик компанії - надмірну залежність від арабського капіталу, яка раніше викликала занепокоєння у регуляторів США.



У 2026 році володіння власними «виробничими лініями» інтелекту стає питанням виживання: OpenAI фактично створює паралельну обчислювальну мережу, яка дозволить їй не лише знизити собівартість запитів, а й отримати технологічну автономність.



Цей крок також сигналізує про поступове розмивання абсолютної монополії GPU, оскільки спеціалізовані рішення від Cerebras доводять свою ефективність у реальних масштабах, здатних підтримувати роботу мільярдів користувачів одночасно.

