Інвестиції в український defence tech перевищили 100 млн дол. у 2025 р

Як повідомляє «Мілітарний» в Києві Українська рада зброярів оголосила про офіційний запуск UCDI Investor Club - платформи, що об’єднує інституційних інвесторів із українськими оборонними компаніями.



Її мета - залучати капітал у сектор оборонних технологій, координувати спільні дії та підтримувати угоди.



Клуб розпочав роботу ще в жовтні 2025 року й нині об’єднує 15 інвестиційних фондів, які спеціалізуються саме на оборонних інвестиціях. Серед учасників - Darkstar VC, UA1, D3 VC, Defence Builder & Defender Ventures, MITS Capital, Resist.UA, Baryon Investment Fund, Double Tap Investments, Miltech Capital, Green Flag Ventures, Freedom Fund, Varangians, Angel One та Nezlamni.



Першим аналітичним продуктом клубу став Dealbook - огляд інвестицій у defence tech за 2023–2025 роки. У ньому систематизовано публічні та верифіковані дані про угоди, інвесторів, напрями та стадії фінансування.



Згідно з даними Dealbook, інвестиції зросли майже у 100 разів: з 1,1 млн дол. у 2023 році до 105,2 млн дол. у минулому році. При цьому близько 30% угод залишаються непублічними.



Найбільші обсяги фінансування спрямовані у сферу безпілотних систем та автономії - морські платформи, безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані комплекси.



Середні чеки також зростають: на стадії ідеї або прототипу - із 215 тис дол. у 2023 р. до 718 тис дол. у 2025 р., а на стадії готового продукту — із 1,8 млн дол. два роки тому до 2,9 млн дол. у минулому році.

