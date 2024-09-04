Перші 40 шкіл розпочали навчальний рік з «Мрією»

Президент Володимир Зеленський з Михайлом Федоровим та Оксеном Лісовим презентував «Мрію» в прифронтовому Запоріжжі.
Анонсовано, що 40 пілотних шкіл із Києва та Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської і Дніпропетровської областей розпочали впроваджувати інновації в освітній процес і тестувати Мрію в режимі реального навчального року.
Майже 100 тисяч учителів, учнів та батьків долучаться до цифровізації української освіти та протестують роботу застосунку й вебпорталу. Планування дня, бібліотека контенту, безпечні чати на базі Signal, оцінка олівчиком у журналі - тільки частина функцій «Мрії».
Зазначається, що із «Мрією» школярі вчитимуться за сучасними підходами та розвиватимуться за власною освітньою траєкторією. Батьки зрозуміють, що їхнім дітям вдається найкраще, а де треба підтримка. Вчителі ж зможуть приділяти більше уваги розвитку дітей та професійній самореалізації, а не паперовій бюрократії.
Під час тестування Мінцифри збирає фідбек і має намір покращуватиме застосунок, щоб зробити продукт, зручний та корисний для всіх українців. «Не зупиняємося на впровадженні «Мрії» у школах. Далі — дошкілля, профтехи, ЗВО та багато іншого», підкреслюють у Міністерстві цифровізації.
Наприкінці осені кожна школа зможе доєднатися до Мрії.
«Мрія» — ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра та МОН за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа коштом Швейцарії.
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