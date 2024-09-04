Перші 40 шкіл розпочали навчальний рік з «Мрією»

4 сентября 2024 г., 10:25

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Президент Володимир Зеленський з Михайлом Федоровим та Оксеном Лісовим презентував «Мрію» в прифронтовому Запоріжжі.

Анонсовано, що 40 пілотних шкіл із Києва та Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської і Дніпропетровської областей розпочали впроваджувати інновації в освітній процес і тестувати Мрію в режимі реального навчального року.

Майже 100 тисяч учителів, учнів та батьків долучаться до цифровізації української освіти та протестують роботу застосунку й вебпорталу. Планування дня, бібліотека контенту, безпечні чати на базі Signal, оцінка олівчиком у журналі - тільки частина функцій «Мрії».

Зазначається, що із «Мрією» школярі вчитимуться за сучасними підходами та розвиватимуться за власною освітньою траєкторією. Батьки зрозуміють, що їхнім дітям вдається найкраще, а де треба підтримка. Вчителі ж зможуть приділяти більше уваги розвитку дітей та професійній самореалізації, а не паперовій бюрократії.

Під час тестування Мінцифри збирає фідбек і має намір покращуватиме застосунок, щоб зробити продукт, зручний та корисний для всіх українців. «Не зупиняємося на впровадженні «Мрії» у школах. Далі — дошкілля, профтехи, ЗВО та багато іншого», підкреслюють у Міністерстві цифровізації.

Наприкінці осені кожна школа зможе доєднатися до Мрії.

«Мрія» — ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра та МОН за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа коштом Швейцарії.

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