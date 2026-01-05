 
Виробник дронів «Вампір» першим отримав статус резидента Defence City

5 января 2026 г., 8:25
Міністерство оборони надало статус резидента Defence City першій компанії. Ним став один з найбільших виробників безпілотників в Україні, відомий, зокрема, виробництвом дронів «Вампір», «Шрайків» та перехоплювачів шахедів.

«Defence City - системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК. Запрошуємо українських виробників долучатися до Defence City та ставати частиною нової промислової екосистеми, що посилює обороноздатність держави», – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Резиденти нового правового режиму отримують реальні інструменти для розвитку виробництва:

    звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;
    звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;
    спрощені митні процедури;
    спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;
    державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

