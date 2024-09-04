Анонсовано енергоефективні чипи Intel Core Ultra 200V для мобільних пристроїв

4 сентября 2024 г., 9:35

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Корпорація Intel представила сімейство процесорів Intel Core Ultra 200V.



«Вони забезпечують виняткову продуктивність, рекордну енергоефективність x86, величезний стрибок у графічній продуктивності, безкомпромісну сумісність з додатками, підвищену безпеку та неперевершені обчислення штучного інтелекту», зазначають у компанії.



Заявляється, що ця технологія стане основою найпотужніших в індустрії комп'ютерів зі штучним інтелектом, а також понад 80 споживчих моделей від більш ніж 20 провідних світових партнерів-виробників, серед яких Acer, ASUS, Dell Technologies, HP, Lenovo, LG, MSI та Samsung.



Попередні замовлення починаються вже сьогодні, а з 24 вересня системи будуть доступні у більш ніж 30 світових роздрібних магазинах та онлайн у всьому світі. Усі моделі з процесорами Intel Core Ultra 200V та найновішою версією Windows можуть отримати функції Copilot+ як безоплатне оновлення, починаючи з листопада.



«Новітні процесори Intel Core Ultra встановлюють галузевий стандарт для мобільного штучного інтелекту та графічної продуктивності, а також руйнують хибні уявлення про ефективність x86. Тільки Intel має такі масштаби завдяки партнерству з ISV та OEM-виробниками, а також ширшій технологічній екосистемі, щоб надати споживачам безкомпромісний досвід роботи зі штучним інтелектом на ПК», заявив Мішель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), виконавчий віцепрезидент Intel і генеральний директор підрозділу Client Computing Group



Процесори серії Intel Core Ultra 200V були розроблені з урахуванням усіх цих особливостей, забезпечуючи лідерство в сегменті комп'ютерів зі штучним інтелектом завдяки зниженому на 50% енергоспоживанню та загальній продуктивності до 120 TOPS на центральному, графічному та нейронному процесорах, щоб забезпечити сумісність і продуктивність роботи зі штучним інтелектом на різних моделях і рушіях. NPU четвертого покоління в 4 рази потужніший за попереднє покоління та націлені на виконання тривалих робочих навантажень АІ, залишаючись при цьому енергоефективним. Провідні в галузі платформи TOPS активовані в більш ніж 300 функціях з прискоренням АІ, які стали можливими завдяки співпраці Intel з більш ніж 100 постачальниками програмного забезпечення (ISV) і розробниками в рамках програми AI PC Acceleration Program.



Нові процесори забезпечують виняткову продуктивність ядра завдяки точно налаштованому управлінню живленням, повністю зміненій архітектурі продуктивних ядер (P-core), оптимізованій для продуктивності на одиницю потужності на одиницю площі. «А найпотужніші на сьогодні ядра Intel Efficient (E-ядра) тепер здатні витримувати більше робочих навантажень, забезпечуючи прохолодну та тиху роботу», зазначає виробник.



Процесори серії Intel Core Ultra 200V також знаменують собою дебют нової графічної мікроархітектури Intel Xe2, яка повинна забезпечити значний стрибок у продуктивності мобільної графіки із середнім приростом продуктивності на 30%. Вбудований графічний процесор Intel Arc GPU містить вісім нових ядер Xe 2-го покоління, вісім вдосконалених блоків трасування променів, підтримку до трьох моніторів з роздільною здатністю 4K. А також нові вбудовані AI-двигуни Intel Xe Matrix Extensions (Intel XMX) з показником до 67 TOPS для роботи творчих додатків і підвищення продуктивності в іграх завдяки вдосконаленим ядрам XeSS.



Процесори Intel Core серії Ultra 200V забезпечують до 3 разів більшу продуктивність на потік і до 80% приросту пікової продуктивності, а також до 20 годин роботи від батареї в продуктивних сценаріях використання.



Більшість моделей з процесорами Intel Core Ultra серії 200V будуть ноутбуками Intel Evo Edition, розробленими у тісній співпраці з партнерами та проходять ретельне тестування, щоб забезпечити найкращий загальний досвід роботи зі штучним інтелектом на ПК.

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