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Чверть бюджетних смартфонів тепер постачаються з підтримкою 5G

4 сентября 2024 г., 11:45
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Counterpoint Research заявила, що глобальні продажі бюджетних смартфонів (оптова ціна до $150) продемонстрували стійке відновлення у другому кварталі 2024 року, збільшившись на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року і перевищивши 100 мільйонів одиниць. 
 
Це зростання дозволило бюджетним смартфонам забезпечити 37% світових продажів смартфонів у минулому кварталі. Відновлення значною мірою відбулося завдяки ринкам, що розвиваються, на які припало три чверті загального обсягу продажів у цьому сегменті. Іншим фактором, що сприяв цьому зростанню, стала тенденція виробників швидше інтегрувати висококласні функції смартфонів у доступні за ціною пристрої. Ця тенденція відображає загальну зрілість індустрії смартфонів.
 
Топ-10 найбільш продаваних бюджетних смартфонів становили чверть бюджетного сегмента у другому кварталі 2024 року порівняно з 21% за аналогічний період минулого року. 
 
Кількість активних моделей бюджетних смартфонів зменшилася до трохи більше ніж 1500 у ІІ кв., що майже вдвічі менше порівняно з аналогічним кварталом 2018 року. Ця тенденція підкреслює консолідацію ринку в бюджетному сегменті, оскільки виробники зосереджуються на більш компактних портфоліо, а споживачі віддають перевагу відомим брендам.
 
У ІІ кв. 2024 року в списку 10 найкращих бюджетних смартфонів домінували Xiaomi, Samsung і OPPO, зайнявши по три місця. Останнє посіла компанія TECNO. Найбільш продаваним бюджетним смартфоном став Xiaomi Redmi 13C 4G, за ним слідують Samsung Galaxy A05 і A15 4G. Широка популярність цих моделей у різних регіонах у поєднанні з привабливим співвідношенням технічних характеристик і можливостей дозволили їм очолити рейтинг.
 
У сегменті бюджетних смартфонів спостерігається помітний зсув у бік 5G. У другому кварталі пристрої з підтримкою 5G становили 24% ринку, що в 2,5 рази перевищує річний показник. Індія та Китай є лідерами цього зростання, причому 5G стає стандартною функцією в бюджетному сегменті цих ринків. У міру того, як 5G стає більш доступним, сегмент до 150 доларів США побачить значне зростання, а виробники використовуватимуть 5G як ключовий диференціатор.
 
Xiaomi Redmi 13C 5G, який був випущений у грудні 2023 року, помітно дебютував у новому рейтингу Тор-10, ставши першим бюджетним смартфоном з підтримкою 5G. Іншими сильними гравцями в категорії бюджетних 5G в цьому кварталі були Xiaomi Redmi 12 5G і realme 12x. Окрім 5G, ці смартфони також пропонують конкурентні технічні характеристики, такі як потужні камери, більші розміри акумуляторів та підтримку швидкої зарядки.

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