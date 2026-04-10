MIT представила систему Sandook для «прокачування» дата-центрів

10 апреля 2026 г., 14:45

У світі великих даних зазвичай заведено розв'язувати проблеми масштабування покупкою нового обладнання. Але дослідники з MIT вирішили піти іншим шляхом. Вони розробили систему Sandook (що в перекладі з урду означає «скриня» або «ящик»), яка дозволяє витиснути максимум із вже наявних SSD, майже подвоюючи їхню ефективність.



У сучасних дата-центрах сотні й тисячі SSD об’єднуються в спільні «пули». Це зручно, але продуктивність усього пулу часто обмежується найповільнішим пристроєм. Дослідники виділили три головні причини такої мінливості.



Навіть однакові диски працюють по-різному залежно від того, як довго вони використовуються.



Коли SSD одночасно записує нові дані та видаляє старі, швидкість читання суттєво падає.



Внутрішній процес очищення пам'яті в SSD, який запускається випадковим чином і гальмує роботу, що зазвичай неможливо контролювати ззовні.



Замість того щоб боротися з кожною проблемою окремо, Sandook використовує дворічне керування. Так глобальний планувальник бачить загальну картину всього пулу. Він розподіляє завдання між дисками, враховуючи їхній вік та стан. Щоб уникнути конфліктів, система «ротує» диски: одні зараз переважно читають, інші — записують.



Локальні контролери працюють миттєво на рівні кожної машини. Якщо один із дисків раптово почав «збирання сміття» і сповільнився, локальний контролер моментально перенаправляє потік даних на вільніші пристрої.



«Ми хочемо максимально продовжити життя цих дуже дорогих та енергомістких ресурсів. Наше програмне рішення дозволяє витиснути багато продуктивності з наявних пристроїв, перш ніж ви викинете їх і купите нові», - каже Гохар Чаудхрі (Gohar Chaudhry), провідний автор дослідження.



Дослідники протестували Sandook на реальних завданнях: тренуванні AI-моделей, стисненні зображень та роботі з базами даних. В результаті було зафіксовано приріст пропускної здатності від 12% до 94% (залежно від завдання), тоді як ефективність використання місткості зросла на 23%. А наближення до теоретичного максимуму досягнуло 95% пікової потужності заліза. Та найголовніше, Sandook не потребує спеціального обладнання. Це виключно програмне рішення, яке адаптується до навантаження в реальному часі.



Окрім очевидної економії грошей, цей проєкт має велике екологічне значення. Виробництво серверного заліза - це величезні викиди вуглецю. Можливість використовувати старі диски довше без втрати швидкості - це вагомий крок до сталого розвитку ІТ-індустрії.



У майбутньому команда планує ще тісніше інтегрувати Sandook із робочими навантаженнями штучного інтелекту, де передбачуваність доступу до даних є критично важливою.

