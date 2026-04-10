«AI SIEM нового покоління: автоматизація виявлення та реагування» - 16 квітня 

10 апреля 2026 г., 16:09

Як автоматизувати виявлення кіберзагроз та зменшити навантаження на SOC? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist



Традиційні інструменти кібербезпеки не встигають обробляти сотні й навіть тисячі новітніх кіберзагроз. SOC-команди щодня стикаються з тисячами алертів, ручним аналізом інцидентів і перевантаженням, що створює вразливі вікна для атак.



Класичні SIEM-рішення більше не забезпечують достатньої ефективності. Бізнесу потрібен новий підхід — автоматизований, адаптивний і здатний працювати в режимі реального часу без постійної участі аналітика.



Платформа SentinelOne Singularity™ пропонує нове покоління SIEM на базі штучного інтелекту. Вона об’єднує EDR, XDR, SIEM і SOAR в єдину систему, що дозволяє автоматично виявляти, розслідувати та усувати загрози 24/7. Завдяки використанню поведінкової аналітики та машинного навчання система значно скорочує час реагування та підвищує точність виявлення інцидентів.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 16 квітня 2026 року, експерти розкажуть, як перейти від реактивного моніторингу до автономної моделі кіберзахисту.

Тема події:

«AI SIEM нового покоління: автоматизація виявлення та реагування»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:

• чим AI SIEM відрізняється від класичних SIEM-рішень;

• чому традиційний підхід більше не є достатньо ефективним;

• як працює архітектура SentinelOne Singularity™;

• що таке Purple AI і як він прискорює розслідування інцидентів;

• як автоматизувати реагування та мінімізувати час усунення загроз;

• як зменшити навантаження на SOC-команди.



Фахівці продемонструють практичний підхід до використання AI SIEM у корпоративному середовищі та покажуть, як побудувати ефективну систему кіберзахисту без перевантаження команд безпеки.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

• CISO та керівників ІТ-напрямів;

• фахівців з інформаційної безпеки;

• SOC-аналітиків та інженерів безпеки;

• DevOps-команд і технічних спеціалістів;

• організацій, що прагнуть автоматизувати процеси кіберзахисту.

Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.

SentinelOne — американська компанія у сфері кібербезпеки, що розробляє рішення для захисту кінцевих пристроїв, хмарних середовищ, ідентичностей і даних на базі штучного інтелекту.

Clico — офіційний дистриб’ютор провідних рішень з кібербезпеки у Центральній та Східній Європі.

Деталі події

Дата: 16 квітня 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією

