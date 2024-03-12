Oracle збільшила квартальний виторг на 7% до 13,3 млрд дол., а прибуток - на 18% до 2,4 млрд

12 марта 2024 г., 16:37

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Oracle презентувала результати роботи за підсумками третього кварталу.

Квартальний виторг зріс на 7%, до 13,3 млрд дол., що відповідає відповідає оцінкам Уолл-стріт.

Компанія повідомила про чистий прибуток за квартал у розмірі 2,4 млрд, що на 18% більше, ніж роком раніше.

Як зазначається, зростання відбулося в першу чергу завдяки прискоренню розвитку бізнесу хмарної інфраструктури Oracle, де дохід збільшився на вражаючі 49% порівняно з попереднім роком - до 1,8 млрд дол.

Дохід компанії від хмарних додатків підскочив на 14%, до 3,3 млрд дол.

Генеральний директор Oracle Сафра Катц (Safra Catz) заявила, що підрозділ хмарної інфраструктури компанії уклав низку великих контрактів протягом кварталу. Вона додала, що "попит на нашу інфраструктуру штучного інтелекту Gen2 значно перевищує пропозицію", навіть незважаючи на те, що компанія намагається відкрити більше центрів обробки даних і розширити вже існуючі.

Під час телефонної конференції засновник і технічний директор Oracle Ларрі Еллісон (Larry Ellison) розповів про новий бізнес у сфері штучного інтелекту, який стартував у січні, зазначивши, що компанія впроваджує цю технологію в різних галузях. Він підкреслив, що Oracle створила цифрового асистента для систем амбулаторних клінік, а також систему, яка допомагає Албанії привести своє законодавство у відповідність до законодавства Європейського Союзу, щоб вона могла стати членом ЄС.

На поточний квартал Oracle прогнозує зростання виручки в діапазоні 4%-6%, що виявилося нижче середньої оцінки аналітиків на рівні близько 6,5%.

Компанія також наголосила, що збирається зробити спільну велику заяву з Nvidia наступного тижня на конференції останньої. Це у купі з фінансовими квартальними оголошеннями призвело до зростання акцій майже на 14%. Як зазначає Reuters, ринкова вартість Oracle за сотки збільшилася на 40 мільярдів доларів.

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