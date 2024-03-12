AWS побудує ЦОД майже на території АЕС у Пенсільванії

12 марта 2024 г., 15:25

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Корпорація Talen Energy оголосила про продаж свого центру обробки даних Cumulus потужністю 960 МВт у Пенсільванії "великому постачальнику хмарних послуг", який у презентації Talen для інвесторів був зазначений як Amazon.



За повідомленням Talen, компанія продала сайт і активи Cumulus Data за 650 млн дол. Угода охоплює 350 млн дол. на момент закриття і 300 млн дол. як умовне депонування, які будуть виплачені після досягнення основних етапів розвитку, очікуваних у 2024 році.



"Ми раді, що сьогодні продали наш кампус дата-центру Cumulus, що дозволило Talen отримати значний прибуток", - сказав президент і генеральний директор Talen Мак Макфарланд. "Ця угода забезпечує привабливе повернення інвестицій і бачення Talen у будівництво Cumulus, а також створює цінність внаслідок продажу чистої безвуглецевої електроенергії з нашої атомної станції Susquehanna, що посідає перше місце в рейтингу".



Вперше оголошений у липні 2021 року, кампус площею 1200 акрів отримуватиме енергію від сусідньої атомної електростанції компанії Talen Energy потужністю 2,5 ГВт в окрузі Лузерн, електростанції Саскееханна (SSES). Компанія заклала фундамент 2021 року і на початку минулого року завершила будівництво першого гіпермасштабного комплексу потужністю 48 МВт і площею 28870 кв. м, а також окремого комплексу з виробництва криптовалюти.



За словами Талена, AWS має намір побудувати кампус дата-центрів потужністю 960 МВт. Хмарна компанія має мінімальні контрактні зобов'язання щодо електроенергії, які збільшуватимуться по 120 МВт протягом кількох років; в AWS є одноразова можливість обмежити зобов'язання на рівні 480 МВт. Хмарний провайдер також має два 10-річних опціони на продовження, пов'язаних із продовженням ядерних ліцензій.



У рамках угоди Talen також постачатиме AWS енергію за 10-річним договором купівлі-продажу електроенергії (PPA) з АЕС "Саскуеханна".



Введена в експлуатацію 1983 року для енергетичної компанії PPL, електростанція Susquehanna потужністю 2494 МВт є однією з найбільших атомних електростанцій у США. Її нинішній власник, компанія Talen Energy, була заснована 2015 року після того, як конкурентний бізнес з виробництва електроенергії корпорації PPL було виділено та об'єднано з конкурентним бізнесом з виробництва електроенергії, що належить приватній інвестиційній компанії Riverstone Holdings.



Компанія Talen Energy створила Cumulus Growth 2020 року для "інвестування в можливості, що створюються конвергенцією цифрової інфраструктури та енергетики", і мала два окремі бізнеси: Cumulus Data, орієнтований на гіпермасштабні центри оброблення даних, і Cumulus Coin, орієнтований на цифрові валюти.



У звіті ESG за березень 2021 року Talen заявила, що компанія "має всі можливості для отримання прибутку" в таких галузях, як центри оброблення даних і цифрові монети, зазначивши, що ці дві сфери діяльності можуть стати "стабільним джерелом доходу за межами традиційного ринку".

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