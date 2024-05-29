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OpenAI cформувала комітет з безпеки та захисту АІ-проектів

29 мая 2024 г., 11:45
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Компанія OpenAI оголосила про створення комітету, завданням якого буде забезпечити безпеку досліджень у галузі машинного навчання.

Комітет з безпеки та захисту, як називається група, складається з дев'яти членів. Його очолить генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) і троє інших директорів, включаючи голову правління Брета Тейлора (Bret Taylor). П'ять інших членів комітету - інженерні керівники OpenAI Олександр Мадрі (Aleksander Madry), Ліліан Венг (Lilian Weng), Джон Шульман (John Schulman), Метт Найт (Matt Knight) і Якуб Пачоцкі (Jakub Pachocki).

Комітет було сформовано через кілька днів після того, як з'явилася інформація про те, що розробник GPT-4 розпустив внутрішню команду, яка займалася питаннями безпеки АІ. Команда Superalignment, як відомо, була створена в липні минулого року під керівництвом співзасновника OpenAI Іллі Суцкевера і тодішнього керівника відділу вирівнювання Яна Лейке ( (Jan Leike)). Вона зосередилася на зниженні ризиків, які можуть бути пов'язані з майбутніми системами штучного інтелекту компанії.

Суцкевер і Лейке покинули OpenAI на початку цього місяця. Лейке написав у пості на X після своєї відставки, що "останні кілька місяців моя команда пливла проти вітру". Повідомляється, що члени групи Superalignment або пішли у відставку, або приєдналися до інших команд в рамках OpenAI. Сьогодні Лейке приєднався до Anthropic PBC.

Група повністю складається з інсайдерів OpenAI, що, на думку деяких спостерігачів, може призвести до того, що незалежний нагляд буде незначним або взагалі відсутній.

Згідно з повідомленням компанії, першочерговим завданням нового комітету з безпеки та захисту буде визначення шляхів вдосконалення робочих процесів щодо зменшення ризиків у сфері АІ. Протягом 90 днів комітет подасть свої рекомендації на розгляд повного складу правління OpenAI. Після цього компанія планує публічно повідомити, які з рекомендацій будуть прийняті

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