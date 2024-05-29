Квартальний дохід lifecell збільшився на 16% до 3,12 млрд грн.

29 мая 2024 г., 10:35

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У першому кварталі оператор зв’язку lifecell продемонстрував зростання доходу на 16,1% у річному обчисленні – до 3,12 млрд грн. Компанія зафіксувала прибуток у розмірі 582,7 млн грн. Показник скоригованої EBITDA збільшився на 5,7% у річному обчисленні – до 1,7 млрд грн. Маржа скоригованої EBITDA зменшилась на 5,3 п.п. та склала 54,4%.

Капітальні інвестиції з січня по квітень зросли на 58% у річному обчисленні – до 1 млрд грн. Зростання відбулося внаслідок інвестицій в енергетичну незалежність обладнання компанії, розгортання мережі та заміну обладнання, пошкодженого внаслідок російської військової агресії.

Завдяки розширенню покриття та привабливим тарифним пропозиціям, тримісячна активна абонентська база lifecell зросла на 12,8% у річному обчисленні – до 9,7 млн.

Середня кількість хвилин голосового зв’язку на одного абонента (MOU) зменшилася на 13,2% у річному обчисленні – до 142 хвилин, а середній дохід з абонента виріс на 0,5% та становив 105 грн. Середнє споживання трафіку залишалося стабільним протягом року на рівні 9,8 ГБ.

Рівень проникнення смартфонів склав 83,9%.

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