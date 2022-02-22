Оновлені комп'ютери Mac вже в березні?

22 февраля 2022 г., 9:25

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Аналітик Bloomberg Марк Гурман опублікував оновлення своїх прогнозів стосовно випуску Apple MacBook.



Купертiно вступає в третю фазу трансформації своїх комп’ютерних систем. Перехід розпочався у 2020 році з версіями M1 MacBook Pro, Mac mini та MacBook Air. Це продовжилося минулого року з M1 iMac, а пізніше з M1 Pro та M1 Max MacBook Pro.



Цього року перехід на Apple Silicon буде пришвидшено. Третій раунд оновлень Mac, ймовірно, розпочнеться 8 березня, коли Apple планує провести свій перший медіа-захід цього року. Презентація, ймовірно, буде зосереджена на 5G iPhone SE та iPad Air, але Гурман чекає одного нового Mac того дня.



Останні документи підтверджують ідею про те, що незабаром з’явиться новий Mac. Apple внесла три нові моделі Mac, принаймні одна з яких позначена як ноутбук, до бази даних російського реєстру.



Аналітик запропонував список, які комп’ютери Mac вин очікує у 2022 році:

Новий Mac mini з чіпом M1 Pro

13-дюймовий MacBook Pro з чіпом M2, який прийде на зміну моделі 2020 року і буде нижче 14-дюймового та 16-дюймового MacBook Pro в лінійці

Mac mini з мікросхемою M2

24-дюймовий iMac з чіпом M2

Перероблений MacBook Air з чіпом M2

Більший iMac Pro з варіантами мікросхем M1 Pro і M1 Max

Напіврозмірний Mac Pro, перший з Apple Silicon, з еквівалентом двох або чотирьох чипів M1 Max



Враховуючи, що два з найстаріших комп’ютерів Apple Silicon Mac сьогодні — це MacBook Pro та Mac mini початкового рівня, Гурман припускає, що ці моделі будуть оновлені.



Хоча ми отримаємо нові комп’ютери Mac у березні, аналітик має інформацію, що Apple вже готується до чергового раунду випуску Mac у травні або червні.



Apple захоче залучити підтримку розробників для надпотужних чіпів Mac Pro, тому скоріше за все компанія захоче представити цю машину вже на заході WWDC у червні та відправити їх покупцям вже восени. Оновлений MacBook Air став би гарним подарунком у святкові дні, тому має сенс випустити його приблизно в цю пору року, навіть якщо спочатку Apple планувала випустити його наприкінці 2021 або на початку цього року.



Стосовно чипів - M2, ймовірно, буде трохи швидшим, ніж M1, але буде мати ту ж саму восьмиядерну архітектуру. Однак графіка може збільшитися з семи або восьми ядер до дев’яти або десяти.



Для Mac Pro чипи будуть представлені в двох основних варіантах: один, який подвоює можливості M1 Max, а інший - учетверо. Шукайте 20 ядер ЦП і 64 графічні ядра на першому чіпі і 40 ядер ЦП і 128 графічних ядер на другому.



Виходячи з історії чіпів Apple Mac, Гурман вважає, що ми отримаємо Pro та Max версії M2 у 2023 році разом із першим чіпом M3.



“Всього кілька років тому здавалося, що бізнес Mac слабшає. У той час оновлення Mac стали рідше, MacBook Pro був катастрофою, і вся увага була прикута до iPad та iPhone. Можна з упевненістю сказати, що Apple Silicon змінив це. Докази не шукайте далі, ніж дані про доходи Mac. З 2011 по 2020 фінансовий рік Mac заробляв від 21 до 28 мільярдів доларів на рік. Алеж минулий рік приніс 35 мільярдів доларів — навіть більше, ніж дав iPad”, резюмує Марк Гурман.

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