Commvault расширяет возможности Intelligent Data Services

22 февраля 2022 г., 10:25

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Компания Commvault объявила об общей доступности релиза Feature Release 11.26.



Как отмечается, выпущенные в этом релизе обновления помогают Intelligent Data Services усилить защиту инфраструктуры от кибератак и улучшить послеаварийное восстановление, обеспечивая надежную защиту от различных киберугроз, включая программы-вымогатели, для абсолютно любой инфраструктуры.



“Обновления разработаны на основе принципов максимальной кибербезопасности и спроектированы в расчете на облако, хотя в то же время продолжают защищать данные во внутренней инфраструктуре. Наша приверженность постоянным внедрениям инноваций в Intelligent Data Services означает, что у наших заказчиков всегда есть возможность отразить новейшие угрозы вне зависимости от того, где находятся и используются их данные. Новая интеграция с провайдерами публичных облаков обеспечивает нативную поддержку облаков для бизнес-критичных рабочих нагрузок”, - заявил вице-президент Commvault по управлению продуктами Ранга Раджагопалан (Ranga Rajagopalan).



Предусмотрено использование всех возможностей нативных для облаков API-интерфейсов, например, Amazon Elastic Block Store (EBS) direct write и Azure Stack Changed Block Tracking (CBT) incremental snapshots, для улучшения производительности и сокращения зависимости от узлов доступа к облаку.



Расширены возможностиоркестровки Commvault Disaster Recovery за счет поддержки Object Storage и файловых систем больших данных, включая Hadoop.



Предусмотрена защита и сохранение облачных тегов метаданных рабочих нагрузок для упрощения конверсии и миграции между публичными облаками Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS) Data Security. Использование аппаратных токенов безопасности, например, токенов от YubiKey и Министерства обороны США, с поддержкой обычных карт доступа для СКУД помогут улучшить систему безопасности предприятия, как и методы аутентификации в облаке с усиленной безопасностью, включая AWS Key Management System (KMS) и Azure Key Vault Data Compliance & Governance.



Возможность использования внешних классификаторов, например, Azure Form Recognizer, упростит контроль над данными. Также улучшена эффективность операций за счет миграции и использования уже имеющихся индексов в решениях Data Governance и eDiscovery Data Transformation.



Реализовано послеаварийное восстановление в другом регионе с помощью облака AWS за счет использования API-интерфейсов Amazon EBS. Сервис-провайдеры получили возможность легко предоставлять своим клиентам сервис послеаварийного восстановления Commvault Disaster Recovery as a Service (DRaaS) Data Insights.



Модернизированный механизм извлечения информации сокращает требования к объему оперативной памяти и улучшает производительность операций eDiscovery и compliance.



Появилось использование анализа данных на основе ML в решении Data Governance для расчета рисков конфиденциальных данных и идентификации подозрительных операций пользователя.

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