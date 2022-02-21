CERT-UA попереджає про можливість нової хвилі кібератак на вебресурси в зоні .UA

21 февраля 2022 г., 17:05

«Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України» CERT-UA попередила про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в доменній зоні .UA. Зловмисники планують здійснити їх 22 лютого.

«Держспецзв’язку» звертається до всіх: у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

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