Omdia: доходи від супутникового IoT перевищать 1,5 млрд дол. до 2030 року

12 сентября 2024 г., 13:45

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Оскільки покриття наземних (стільникових) мереж в основному завершено, фокус зміщується на супутниковий зв'язок. За даними компанії Omdia, нові технології та інновації сприяють відновленню інтересу до супутникового ринку, а телекомунікаційні провайдери охоче встановлюють партнерські відносини з супутниковими операторами, щоб запускати нові послуги. Очікується, що такі перспективні послуги, як супутниковий широкосмуговий зв'язок і супутниковий зв'язок зі смартфоном безпосередньо на пристрій, стануть як прибутковими, так і трансформаційними технологіями, особливо в критичних ситуаціях.

Хоча доходи від супутникового Інтернету речей менші порівняно з іншими ринками, вони залишаються значними: прогнозується, що в період з 2021 по 2023 рік показники тут зростатимуть на 22,2% в середньорічному обчисленні (CAGR). Супутниковий зв'язок буде життєво важливим для розгортання Інтернету речей на багатьох підприємствах, особливо для пристроїв, розташованих у віддалених місцях або подорожуючих через океани з обмеженим покриттям наземної мережі або взагалі без нього. Ефективне відстеження та моніторинг пристроїв може мати вирішальне значення для потреб підприємств. Оскільки вартість обладнання, такого як шлюзи, продовжує знижуватися і з'являються нові стандарти, прямий зв'язок між пристроями Інтернету речей через супутник стає життєздатним варіантом для підприємств, яким необхідно передавати дані з віддалених пристроїв.

«Компанії вже усвідомлюють, що не стоять перед вибором “або-або” між наземним і не наземним зв'язком, - зазначив Джон Каналі (John Canali), головний аналітик з питань Інтернету речей в компанії Omdia. - Натомість з'являються рішення, за допомогою яких підприємства можуть використовувати наземне покриття, коли воно доступне, і повертатися до супутникового зв'язку, коли його немає. Стійкість буде безцінною для підприємств».

«Наше дослідження показує, що ринок супутникового зв'язку переживає ренесанс з новими яскравими гравцями, які просувають технологію, - додав Ендрю Браун (Andrew Brown), керівник практики IoT в Omdia. - Провайдери послуг зв'язку (CSP) та інші ключові учасники ринку Інтернету речей повинні приділяти першочергову увагу налагодженню партнерських відносин із супутниковими операторами, які можуть доповнити їхні пропозиції щодо підключення».

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