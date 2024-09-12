Мінцифра та Бюро економічної безпеки підписали Меморандум про співпрацю

12 сентября 2024 г., 12:25

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Мінцифра повідомила про обʼєднання зусилль з Бюро економічної безпеки, щоб моніторити закупівлі дронів та грантів, які українські виробники отримують від defense tech-кластера Brave1.

Також у межах меморандуму домовилися про:

- розвиток співробітництва для забезпечення економічної безпеки держави

- моніторинг закупівель у межах Національної програми інформатизації

- запровадження ІТ-інструментів для підвищення ефективності роботи БЕБ

- створення Єдиної інформаційної системи Бюро економічної безпеки

Зазначається, що цифровізація прибирає людський фактор та робить процеси прозорими. Тож співпраця з Бюро економічної безпеки - ще один важливий крок до боротьби з корупцією та збереження коштів держави.

«Підписання меморандуму з Бюро економічної безпеки — важливий крок для забезпечення прозорості в закупівлях БпЛА. Наша мета — створити умови, у яких виробники заробляють, а держава закуповує дрони за найвигіднішими цінами. Окремий трек роботи - цифровізація БЕБ. Мета - створити Єдину інформаційну систему, яка оптимізує роботу Бюро, допоможе запобігати правопорушенням та розслідувати їх. Працівники БЕБ почнуть використовувати найефективніші ІТ-інструменти», зазначив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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