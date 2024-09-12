Фахівці SoftServe на волонтерських засадах створять ІТ-рішення для соціальних ініціатив

12 сентября 2024 г., 14:35

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Пʼятий рік поспіль ІТ-компанія SoftServe розвиває технологічне волонтерство серед своїх працівників, створивши корпоративну pro bono програму OpenTech у 2019 році. З нагоди річниці програми, SoftServe оголошує про старт конкурсу Open Call 2025. У його межах шукатимуть пʼять соціально-важливих ініціатив, для яких фахівці компанії розроблять технологічні рішення.

Взяти участь у конкурсі можуть міжнародні та місцеві громадські організації, благодійні фонди, соціальні підприємства, ЗМІ, органи місцевого самоврядування та державної влади з шести країн – Україна, Польща, Болгарія, Румунія, Колумбія та Мексика. Ініціативи оцінюватимуть за такими категоріями, як масштаб, актуальність, вплив ініціативи чи проєкту на спільноти, довкілля, а також наявність в OpenTech технологічної експертизи для реалізації того чи іншого рішення.

«За п’ять років в межах OpenTech ми об’єднали 1310 наших фахівців-волонтерів у шести країнах, які реалізували 53 проєкти», – коментує Дмитро Іванов, директор SoftServe з технологій в регіоні EMEA.

Дедлайн приймання заявок – 15 жовтня. Подати свою заявку можна за цим посиланням, перед тим ознайомившись зі всіма умовами конкурсу на сайті. Переможців відбору оголосять до кінця цього року, а розробку самих технологічних рішень розпочнуть у 2025 році.

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