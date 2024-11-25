Одеса і Харків отримали від уряда Японії важливе енергообладнання для проходження зими

25 ноября 2024 г., 10:25

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Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Уряд Японії за координації Міністерства енергетики України передали Харкову та Одесі важливе енергетичне обладнання, яке допоможе забезпечити потреби об’єктів критичної інфраструктури цих міст в умовах російських атак на українську енергетику.

Підтримка Харкова включає поставку 15 частотно-регульованих приводів (ЧРП) та потужної газової турбіни – обладнання, яке є надважливим для інфраструктури міста.

В Одесі встановлять дві потужні газопоршневі когенераційні установки. Ці установки, разом із двома, які вже доставили раніше, покриють приблизно 50% енергетичних потреб критичної інфраструктури міста для забезпечення його водою, опаленням та каналізацією.

Крім того, за підтримки Японського Агентства Міжнародного Співробітництва (JICA), доставлять 32 генератори для водозабезпечення.

Передачу обладнання оголосили під час візиту нещодавно призначеного Міністра закордонних справ Японії Івая Такеші до Києва 16 листопада 2024 року. Міністр Такеші наголосив на важливості допомоги Україні перед зимовим періодом, зазначивши: «Підготовка України до зимового сезону є надважливою, адже країна переживає вже третю зиму в умовах повномасштабного вторгнення Росії». Він запевнив, що Уряд Японії залишається відданим підтримці України та зміцненню співпраці для ефективного відновлення та реконструкції країни.

Раніше за посередництвом ПРООН Уряд Японії вже надав для підтримки українського енергосектору 2 361 одиницю генераторів та зарядних станцій загальною потужністю 25,6 МВт, три газові турбіни потужністю 54 МВт, чотири автотрансформатори.

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