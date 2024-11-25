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Amazon додатково інвестує 4 млрд дол. в Anthropic

25 ноября 2024 г., 9:35
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Як повідомляє CNBC, компанія Amazon у п'ятницю оголосила, що додатково інвестує 4 млрд дол. в Anthropic, стартап зі штучного інтелекту, заснований колишніми керівниками дослідницької компанії OpenAI.
 
Amazon збереже свою позицію міноритарного інвестора, після чого загальний обсяг інвестицій технологічного гіганта сягне 8 мільярдів доларів.
 
Amazon Web Services також стане «основним хмарним і навчальним партнером Anthropic», йдеться в повідомленні в блозі. Відтепер Anthropic використовуватиме чіпи AWS Trainium та Inferentia для навчання та розгортання своїх найбільших моделей АІ.
 
Партнерство, про яке було оголошено в п'ятницю, також дозволить клієнтам AWS отримати «ранній доступ» до функції Anthropic: можливість для клієнтів AWS виконувати тонку настройку за допомогою власних даних про Claude Anthropic. Згідно з повідомленням у блозі компанії, це унікальна перевага для клієнтів AWS.
 
У березні інвестиції Amazon у розмірі 2,75 млрд дол. в Anthropic стали найбільшою зовнішньою інвестицією компанії за всю її тридцятирічну історію. Компанії оголосили про початкові інвестиції в розмірі 1,25 млрд дол. у вересні 2023 року.
 
Новина про додаткові інвестиції Amazon з'явилася через місяць після того, як Anthropic оголосила про важливу віху для компанії. Нова функція Anthropic «Використання комп'ютера», яка є частиною двох новітніх моделей АІ, дозволяє технологіям інтерпретувати те, що відображається на екрані комп'ютера, натискати кнопки, вводити текст, переходити на веб-сайти та виконувати завдання за допомогою будь-якого програмного забезпечення та інтернет-браузерів у режимі реального часу.
 
У вересні Anthropic випустила Claude Enterprise, свій найбільший новий продукт з моменту дебюту чат-бота, призначений для компаній, які хочуть інтегрувати штучний інтелект Anthropic. У червні компанія дебютувала з більш потужною моделлю штучного інтелекту, Claude 3.5 Sonnet, а в травні запустила сервіс для малого бізнесу.
 
Минулого року Google зобов'язався інвестувати в Anthropic 2 мільярди доларів, попередньо підтвердивши, що придбав 10% акцій стартапу, а також було укладено великий хмарний контракт між двома компаніями.

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