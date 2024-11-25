Квартальні продажі NetApp зросли на 6% до 1,66 млрд дол.

25 ноября 2024 г., 11:45

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Компанія NetApp оголосила фінансові результати за за другий квартал свого 2025 фінансового року.

Прибуток до вирахування певних витрат склав 1,87 долара за акцію, що перевищує середню оцінку аналітиків у 1,79 долара.

Компанія також повідомила про зростання продажів на 6% до 1,66 мільярда доларів, що випереджає прогноз Уолл-стріт на рівні 1,65 мільярда доларів.

Загалом, чистий прибуток NetApp за квартал склав 299 мільйонів доларів, що більше, ніж 233 мільйони доларів за аналогічний період минулого року.

Генеральний директор NetApp Джордж Куріан (George Kurian) заявив, що сильні результати компанії були досягнуті завдяки рекордним продажам твердотільних накопичувачів і зростаючому попиту на хмарні сервіси зберігання даних. «Широке визнання клієнтами нашої інтелектуальної платформи інфраструктури даних і далекоглядний підхід до майбутнього, заснованого на даних, дозволили нам перерости ринок і відвоювати частку у конкурентів», - додав він.

За даними NetApp, в останні місяці попит на сховища даних великої ємності стрімко зростає, оскільки підприємства прагнуть інтегрувати послуги та можливості штучного інтелекту в свої платформи і додатки. Зберігання даних має важливе значення для штучного інтелекту, оскільки найсучасніші моделі повинні обробляти величезні обсяги даних для надання точних відповідей.

Сховища даних NetApp вбудовані в усі найбільші світові платформи хмарної інфраструктури, включаючи Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud і Oracle Cloud.

Згідно з даними NAND Research зараз NetApp випереджає решту виробників систем зберігання даних у сегменті all-flash, де вона збільшила свій річний дохід до 43% порівняно з минулим роком.

Аналітик також зазначає, що NetApp це єдиний традиційний постачальник систем зберігання даних, якому поки що вдалося створити життєздатний бізнес на ринку публічних хмар.

Що стосується поточного кварталу, NetApp заявила, що очікує прибуток від $1,85 до $1,95 за акцію, а виторг від 1,61 до 1,76 мільярда доларів.

Сильні результати та оптимістичні прогнози сприяли зростанню акцій компанії більш ніж на 5% в ході розширених торгів, додавши до прибутку трохи більше 2% під час звичайної торгової сесії.

За рік акції NetApp зросли більш ніж на 40%, випередивши більш широкий індекс S&P 500, який за той самий період збільшився лише на 24%.

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