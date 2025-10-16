 
Наступного року Нову пошту очолить Євген Тафійчук

16 октября 2025 г., 14:35
Наступного року Нову пошту очолить Євген Тафійчук

Логістичний оператор Нова пошта оголошує про призначення нового генерального директора. Цю посаду обійме Євген Тафійчук, операційний директор Нової пошти. Офіційно до керівництва компанією він приступить з 1 січня 2026 року.

До кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO для плавної передачі повноважень.

«Конкурс на посаду був відкритим. Ми розглядали понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній. У фінал вийшли троє: два зовнішніх кандидати й один внутрішній. Ми пишаємося, що лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього», – зазначив В'ячеслав Климов, співвласник Нової пошти.

Євген Тафійчук приєднався до Нової пошти у 2012 році як вантажник, а вже через рік його підвищили до першої керівної посади. Він має 10 років досвіду та глибоку експертизу в логістиці. Під його керівництвом відбулася трансформація кур'єрської доставки, мережа відділень Нової пошти подвоїлася, а швидкість доставлення стала найвищою на українському логістичному ринку. З 2021 по 2024 рр. обіймав посади операційного директора Нової пошти як в Україні, так і в Європі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

