Наступного року Нову пошту очолить Євген Тафійчук

16 октября 2025 г., 14:35

0

Tweet

Логістичний оператор Нова пошта оголошує про призначення нового генерального директора. Цю посаду обійме Євген Тафійчук, операційний директор Нової пошти. Офіційно до керівництва компанією він приступить з 1 січня 2026 року.

До кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO для плавної передачі повноважень.

«Конкурс на посаду був відкритим. Ми розглядали понад 20 кандидатів, включно з управлінцями з міжнародних компаній. У фінал вийшли троє: два зовнішніх кандидати й один внутрішній. Ми пишаємося, що лідер, якого ми обрали, зростав разом із компанією. Євген знає всі процеси до найдрібніших деталей і має амбітне бачення майбутнього», – зазначив В'ячеслав Климов, співвласник Нової пошти.

Євген Тафійчук приєднався до Нової пошти у 2012 році як вантажник, а вже через рік його підвищили до першої керівної посади. Він має 10 років досвіду та глибоку експертизу в логістиці. Під його керівництвом відбулася трансформація кур'єрської доставки, мережа відділень Нової пошти подвоїлася, а швидкість доставлення стала найвищою на українському логістичному ринку. З 2021 по 2024 рр. обіймав посади операційного директора Нової пошти як в Україні, так і в Європі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI