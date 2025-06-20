ППО на Сході передали техніку на 143 млн грн

20 июня 2025 г., 12:45

0

Tweet

143,5 мільйона гривень — саме на таку суму передали обладнання військовим частинам Повітряного командування «Схід» Фонд «Повернись живим» разом з «Новою поштою». Це найбільша видача техніки для посилення протиповітряної оборони, що відбулась завдяки їх партнерству.



Усе обладнання у сукупності формує цілісну оборонну систему, що вже працює на бойових позиціях, зокрема на Сумському, Харківському і Донецькому напрямках, які перебувають під постійними атаками з повітря. Вона включає розвідку, РЕБ, захищений зв’язок, FPV-дрони, транспорт і підготовлені екіпажі. Ці компоненти дозволяють виявляти ворожі дрони, глушити їхні сигнали та знищувати ще до того, як ті встигають навести удар.



«Ворог масово використовує розвіддрони для коригування вогню. Щоб їх виявити й знищити, потрібна злагоджена робота: зв’язок, мобільність, дрони. Ми отримали все це в межах проєкту і тепер можемо діяти швидше й точніше. Наші екіпажі вже збивають Орлани, Supercam, Zala», — говорить Джин, військовий Повітряного командування «Схід».



Військовим передали:



• 350 FPV-дронів — для знищення ворожих розвідувальних апаратів;

• 84 рюкзаки зв’язку — для швидкого й захищеного обміну інформацією між підрозділами;

• 28 одиниць транспорту — щоб оперативно доставляти людей і техніку на позиції;

• 25 комплектів зв’язку й управління, що носяться — для координації роботи всієї системи;

• 16 комплексів РЕБ — для придушення сигналів ворожих дронів;

• 16 комплектів РЕР — для виявлення та ідентифікації повітряних загроз.





Вартість майна — 143 552 057 грн.



У «Новій пошті» кажуть — цей проєкт став особистим для всіх, хто живе й працює в Україні.



«Кожен з нас — клієнт «Нової пошти», наші співробітники, партнери — живемо у країні, яку щодня атакують з повітря. Ми не можемо стояти осторонь, коли відчуваємо цю загрозу на собі. Саме тому ми фокусуємось на посиленні Повітряних Сил, щоб захистити небо», — коментує Олена Плахова, директорка з управління репутацією «Нової пошти».



Це вже друга масштабна передача обладнання в межах проєкту «РЕБнемо так РЕБнемо». Загалом для Повітряного командування «Схід» та «Південь» передано техніки на 279,5 мільйона гривень. Окрім цього, 360 тис. грн спрямовано на підготовку екіпажів, які сьогодні працюють на позиціях.



Нагадаємо, що протягом семи місяців українці донатили на посилення ППО, а компанія Нова пошта подвоювала кожен внесок у межах цільової суми. Загалом зібрали понад 309 млн грн.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD