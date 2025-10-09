Нова пошта розгорнула вже понад 30 тис. поштоматів, відділень – 14 тис.

9 октября 2025 г., 12:25

На початку жовтня Нова пошта досягла нового етапу розвитку своєї мережі та перетнула позначку у 30 тис. поштоматів по всій Україні. Наразі компанія має одну з найбільших мереж автоматизованих точок доставлення в Європі.

Загалом станом на 6 жовтня 2025 року Нова пошта мала 44983 точки сервісу по всій Україні, серед яких більш як 30600 поштоматів та 14336 відділень. Лише за рік встановлено понад 8 тис. нових поштоматів, а за останній тиждень – 259.

«Поштоматна доставка – це глобальний тренд, який швидко набирає обертів і в Україні. Ми плануємо інвестувати у розвиток мережі поштоматів близько 1 млрд грн до кінця 2025 року», – зазначає Артур Куделін, директор департаменту поштоматів Нової пошти.

Якщо три роки тому через поштомати проходило менше ніж 10 млн відправлень на рік, то зараз ця цифра сягнула 46 млн. До кінця 2025 року компанія планує вийти на 75 млн доставок.

