28,6 тис. поштоматів та 46 млн відправлень – мережа Нової пошти найбільша в Європі

Нова пошта розгорнула найбільшу в Європі, за даними компанії, мережу поштоматів – понад 28,6 тис. точок по всій Україні. Це найбільша кількість автоматизованих точок доставлення в межах однієї країни на континенті. Лише минулого року компанія встановила 8410 нових пристроїв, половина з яких – у житлових комплексах і ТРЦ.

Сьогодні через поштомати проходить 10% усіх відправлень компанії, а за три роки цей показник зріс з 9,5 до 46 млн. За підсумками 2025 оператор планує довести обсяг таких доставок до 75 млн.

Один поштомат обходиться у кілька разів дешевше за класичне відділення. Це дозволяє швидко масштабувати мережу навіть у невеликих населених пунктах, без потреби залучати персонал. А ще – встановлювати пристрої там, де відкриття відділення неможливе через безпекову ситуацію: у прифронтових громадах або гірських селах. Для місцевих жителів це часто – єдиний канал доставляння.

Окрім того, Нова пошта встановила 4000 поштоматів з сонячними панелями (30% мережі), щоб посилки можна було отримати й відправити навіть за відсутності світла. До кінця року таких поштоматів буде вже 9000. Також клієнтам пропонуються послуги «Камера схову» (для тимчасового зберігання речей) та «Пункт Передачі» (для використання поштоматів як точок передачі посилок).

