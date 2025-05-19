Нова пошта запускає фулфілмент у Польщі та спрощує українському бізнесу вихід на ринки ЄС

19 мая 2025 г., 16:35

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Логістичний оператор Нова пошта повідомляє про запуск у Варшаві (Польща) фулфілмент-центру для e-commerce, що дозволить бізнесу зосередитись на розвитку продукту, маркетингу та клієнтському сервісі, а всі складські та логістичні процеси доручити Новій пошті.

Фулфілмент-центр має площу 400 м² та надає повний комплекс послуг: зберігання товарів; обробка, комплектація та пакування замовлень; маркування, палетування; завантаження та вивантаження; доставлення кінцевому споживачу.

Крім того, Нова пошта відкрила власний митний склад у Польщі. Українському бізнесу це дозволить зберігати там товари без розмитнення до 90 днів. Товари проходитимуть процес розмитнення тільки після надходження заявки від реального покупця.

Фулфілмент від Нової пошти підійде як компаніям, що відправляють по Європі, так і тим, що доставляють замовлення з України в Європу. Компанія забезпечує митне оформлення, готує всі документи й організовує доставляння до будь-якої країни своєї присутності – наприклад, до Німеччини, Італії, Чехії, Франції, Іспанії, Нідерландів, Великобританії та інших.

Та ж модель працює й у зворотному напрямку: європейські e-commerce компанії, які планують вихід на український ринок, можуть скористатися послугами фулфілменту Нової пошти – компанія доставить замовлення кінцевим споживачам в Україні.

Паралельно Нова пошта активно розвиває фулфілмент-інфраструктуру і в Україні. Склади компанії працюють у Києві, Львові та Рівному.

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