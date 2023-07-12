12 июля 2023 г., 15:25

0

Tweet

Норвегія передасть Україні ще 1000 комплектів мікродронів Black Hornet

Як інформує Defense Express, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам (Bjørn Arild Gram) повідомив, що ЗСУ отримає додатково ще тисячу нових комплектів розвідувальних мікродронів Black Hornet.

Слід наголосити Одразу маємо нагадати, що у комплект входить мінімум два БПЛА й тому мова йде про 2000 мікродронів.

Як зазначено в офіційному повідомленні оборонного відомства Норвегії рішення про це постачання викликано вкрай позитивним досвідом використання цих дронів ЗСУ під час реальних бойових дій.

Нагадаємо, що сам Black Hornet від компанії Flir, який важить лише 32 грами, є вкрай цікавим рішенням для розвідки на рівні звичайного піхотного відділення, особливо в умовах боїв в урбанізованій місцевості. Й попри свою вагу цей дрон оснащується тепловізором, може знаходитись у повітрі 25 хвилин та має радіус керування у 1,6 км.

До цього Black Hornet постачався до України у межах спільної допомоги Великої Британії та Норвегії на 9,5 млн дол. Враховуючи інформацію, що вартість одного комплекту Black Hornet становить близько 40-60 тисяч доларів, до ЗСУ тоді могли передати близько 150-240 комплектів.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys