Teradata виводить VantageCloud Lake на Azure, щоб масштабувати використання AI

12 июля 2023 г., 14:35

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Компанія Teradata оголосила, що буде пропонувати своє рішення VantageCloud Lake в Microsoft Azure. Це зробить сучасну хмарну архітектуру Teradata та надійні аналітичні можливості ClearScape Analytics доступними для клієнтів, зацікавлених у використанні гармонізованих даних та надійного штучного інтелекту для прискорення інновацій.

ClearScape Analytics, потужна, відкрита та підключена аналітична платформа, яка входить до складу VantageCloud Lake на Azure, розширюється завдяки інтеграції зі службами Microsoft, такими як Azure Machine Learning. Це означає, що VantageCloud Lake на Azure покликаний значно розширити можливості щодо розгортання та управління AI/ML, включно з генеративним AI.

Нещодавно IDC провела опитування ІТ-директорів, директорів з інформаційних технологій та фінансових директорів і виявила, що більша частина з них очікують значного тиску на використання можливостей генеративного AI в найближчі шість-дванадцять місяців. Мало того, майже 95% очікують, що відчуватимуть принаймні певний тиск щодо впровадження та використання генеративного АІ.

«Генеративний AI і великі мовні моделі (LLM) повинні докорінно змінити кожну галузь, значно розширивши можливості людей, - говорить Хіларі Ештон (Hillary Ashton), директор з продуктів компанії Teradata. - Teradata і Microsoft є одними з провідних компаній з досвідом та інноваційними технологіями, які допоможуть організаціям випередити цю можливість і значно покращити ефективність бізнесу та якість обслуговування клієнтів». VantageCloud Lake на Azure є основою для надання надійних технологій штучного інтелекту та машинного навчання в масштабах всього підприємства».

Вказується, що завдяки наявності VantageCloud Lake на Azure клієнти Teradata і Microsoft отримають переваги сучасної хмарної архітектури, включаючи повне розділення обчислень і зберігання, а також незалежні, гнучкі і багатокластерні обчислення. І все це на базі сховища Azure Data Lake Storage. Також наголошується, що це економічно ефективне, динамічно масштабоване рішення з функцією самообслуговування дозволяє клієнтам Azure виконувати широкий спектр аналітичних робочих навантажень (включаючи AI/ML) в масштабі, використовуючи гармонізовані дані по всьому підприємству.

Клієнти можуть скористатися перевагами нової хмарної архітектури Teradata, щоб легше модернізувати свої робочі навантаження і додатки у власному темпі. Цей процес мінімізує ризики та прискорює окупність інвестицій завдяки найшвидшій та найефективнішій міграції в хмару до Azure.

VantageCloud Lake on Azure надасть замовникам доступ до ексклюзивної функції високої доступності, яка використовує ключову функцію Azure для підвищення доступності хмари. Завдяки оптимізованим розмірам систем у новій пропозиції клієнти можуть побачити збільшення загального часу безвідмовної роботи.

Підприємства стикаються з серйозними перешкодами у впровадженні інновацій за допомогою нових варіантів використання AI/ML. Однією з найбільших є отримання ефективних результатів, коли перенесення аналітики з центрів обробки даних у виробництво займає занадто багато часу або взагалі не відбувається. Для подолання цих викликів ClearScape Analytics від Teradata та Microsoft Azure ML пропонують одні з найпотужніших аналітичних можливостей для наскрізних аналітичних конвеєрів, включаючи підготовку даних, навчання моделей та масштабну експлуатацію. Причому підприємства можуть досягти кращих результатів не лише для активації аналітики в масштабах підприємства, але й у нових генеративних сценаріях використання AI.

«Ми поєднуємо Teradata VantageCloud і ClearScape Analytics з можливостями машинного навчання Azure, щоб спростити і прискорити життєвий цикл ML, - підкреслив Ерін Чаппел (Erin Chapple), корпоративний віце-президент Azure Core Product and Design в Microsoft. - Ці рішення дають змогу клієнтам виконувати складний аналіз великих масивів даних і використовувати свої улюблені інструменти для роботи з даними, такі як Azure ML. Це допомагає клієнтам розкрити потенціал своїх інвестицій в AI/ML, швидше і впевненіше розгортаючи складні моделі, в тому числі генеративні, у виробництві».

Більшість компаній тільки починають вивчати, як генеративний ШІ може підвищити цінність і покращити бізнес-результати. Teradata вже допомогла кільком підприємствам скористатися перевагами генеративного AI, використовуючи Azure ML для навчання великих мовних моделей, переносячи ці моделі в Teradata для оцінки в реальному часі, а потім масштабуючи моделі для потреб підприємства. Завдяки ClearScape Analytics, VantageCloud Lake в Azure дозволяє організаціям почати використовувати генеративний AI, щоб максимально ефективно використовувати свої дані вже сьогодні.

Teradata VantageCloud Lake на Azure з ClearScape Analytics вже сьогодні доступна по всьому світу.

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