«Нібулон» покращила процеси кількісно-якісного обліку мережі елеваторів на платформі IT-Enterprise

9 января 2025 г., 13:35

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Перезапуск і цифровізацію одного з найбільш процесомістких проєктів «Нібулон» – кількісно-якісний облік мережі елеваторів – команда агрокомпанії здійснила у 2024 році спільно з фахівцями компанії IT-Enterprise. «Нібулон» – один із лідерів зернового експорту та агровиробництва України із земельним банком понад 76 тис. га.

Основою для розгортання цього проєкту став процес системного розвитку і вдосконалення IT-інфраструктури агрокомпанії, як одного з ключових ресурсів відновлення конкурентоспроможності компанії на внутрішніх і зовнішніх ринках. Адже виклики, перед якими постала компанія з 2022 року – зруйновані логістичні шляхи та прямі збитки через руйнації – вплинули на зниження прибутковості компанії. Це спонукало команду «Нібулон» переглянути процеси компанії, і почати ще активніше впроваджувати рішення з елементами Industry 4.0 для підвищення ефективності бізнес-процесів.

Першочерговим кроком у цьому напрямі стало оновлення ERP-системи IT-Enterprise до актуальної версії та подальше розгортання автоматизації сучасними IT-інструментами й підходами щодо управління персоналом і розрахунку заробітної плати, електронного документообігу, фінансового управління, казначейства, регламентованого обліку та обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності. Ці напрями стали цифровим ядром компанії «Нібулон», що забезпечило комплексну роботу бізнес-процесів, і стало передумовою для запровадження одного з найбільш трудомістких проєктів трансформації – кількісно-якісного обліку для мережі елеваторів. Його оптимізація охопила вдосконалення бізнес-процесів обліку зернових культур і розгортання додаткових процесів з управління логістикою і калькулюванням собівартості.

Кінцева мета проєкту – перехід на модель повністю «цифрового елеватора», принцип роботи якого побудовано на управлінні та забезпеченні координації всіх процесів цифровими системами. Ця концепція поступово масштабується на всі 23 елеваторні комплекси «Нібулон».

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