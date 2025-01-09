ASUS анонсувала нові AI-десктопи

9 января 2025 г., 14:35

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ExpertCenter B900 (B900MF/B900SF) – це перші настільні комп’ютери ASUS для бізнесу з підтримкою штучного інтелекту. Оснащені процесорами серії Intel Core Ultra 200S – першими центральними процесорами для настільних комп’ютерів із вбудованими апаратними засобами для прискорення штучного інтелекту – вони забезпечують виняткову продуктивність. Завдяки надзвичайно високій обчислювальній потужності та окремому NPU для завдань штучного інтелекту, ExpertCenter B900 гарантує, що користувачі зможуть ефективно працювати з вимогливими до ресурсів програмами.



Безпека корпоративного рівня є пріоритетом ASUS, саме тому в новому рішенні пропонується підтримка технології Intel vPro Enterprise, TPM 2.0, а також парольний захист BIOS і накопичувачів. Додатково підвищує безпеку слот замка Kensington, а тестування надійності відповідно до стандартів MIL-STD-810H гарантує довговічність у складних умовах експлуатації.



ExpertCenter B900 також пропонує комплекс програмних рішень: MyASUS, ASUS Control Center, ASUS Business Manager і ASUS BIOS, призначених для оптимізації процесів адміністрування та підтримки ІТ-інфраструктури. Конструкція корпусу, що не потребує інструментів для доступу до компонентів, полегшує модернізацію й обслуговування системи, дозволяючи організаціям легко адаптувати конфігурацію до потреб бізнесу, що постійно змінюються. Цей настільний комп'ютер має не лише конкурентоспроможні технічні характеристики, але й найкращі у своєму класі можливості розширення, що робить його надійним рішенням для підприємств, які прагнуть використовувати технології штучного інтелекту, забезпечуючи при цьому безпеку та керованість.





Міні-ПК NUC 15 Pro з підтримкою штучного інтелекту підносить компактні обчислення на новий рівень. Оснащений процесором Intel Core Ultra 7 (Series 2) з технологією Intel AI Boost, NUC 15 Pro поєднує в собі чудову продуктивність і компактний дизайн, тому підходить для вимогливих бізнес-середовищ. Він розроблений з урахуванням вимог ефективності інтеграції та простоти підключення й оснащений швидкісними інтерфейсами Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 для потреб бізнесу. Функція ASUS Power Sync дозволяє одночасно вмикати та вимикати живлення NUC 15 Pro та сумісних моніторів ASUS, створюючи єдиний робочий простір з високим рівнем енергоефективності.



Завдяки підтримці модернізації без використання інструментів і технології Intel vPro для безпечного віддаленого керування, цей пристрій є комплексним рішенням для підприємств, які прагнуть оптимізувати ІТ-інфраструктуру, зберігаючи при цьому надійний захист даних. NUC 15 Pro з підтримкою до чотирьох 4K-дисплеїв, енергоефективною й компактною конструкцією та надійністю військового класу забезпечує чудові можливості для візуалізації та продуктивної роботи.



NUC 15 Pro+ оснащений процесором Intel Core Ultra 9 (Series 2) і до 96 ГБ оперативної пам’яті DDR5, забезпечуючи максимальну потужність з підтримкою апаратного прискорення обчислень штучного інтелекту. Нова система охолодження підтримує високі робочі навантаження, тож цей ПК підходить для професійних середовищ, де потрібне компактне й надійне рішення для безперервної роботи з високою швидкодією.



Міні-ПК NUC 14 Pro AI+ поєднує в собі високу обчислювальну потужність і комфорт у використанні. Він оснащений кнопкою Copilot для швидкого доступу до функцій штучного інтелекту, які забезпечують швидку та інтелектуальну роботу з Windows. Процесор Intel Core Ultra 9 (Series 2) і пам'ять LPDDR5x-8533 гарантують високу продуктивність у ресурсомістких програмах і при роботі з моделями штучного інтелекту. Вбудовані мікрофони та динаміки дають змогу використовувати голосові команди керування, а екологічний дисплей E-ink у верхній частині пристрою надає можливості для персоналізації ПК.





Міні-ПК ASUS ExpertCenter PN54 здійснює революцію у сфері компактних комп’ютерів, пропонуючи високу AI-продуктивність в ультракомпактному 0,5-літровому корпусі. Оснащений новітнім процесором AMD Ryzen AI 7 350 з NPU продуктивністю понад 45 TOPS, ExpertCenter PN54 вирішує повсякденні обчислювальні завдання з інтелектуальною адаптивністю для роботи, творчості та розваг. Він забезпечує прискорення AI-обчислень і виняткову багатозадачність, тому ідеально підходить для різноманітних завдань: від створення контенту до ігор.



Оснащений шістьма портами USB, двома мережевими портами 2,5 Гбіт/с і модулем Wi-Fi 7, ExpertCenter PN54 забезпечує швидкість і гнучкість для використання в сучасних цифрових екосистемах у ролі центрального хаба, здатного підтримувати кілька периферійних пристроїв і швидку передачу даних. Розроблений з урахуванням майбутніх потреб, він не потребує інструментів для доступу до компонентів. Це дозволяє користувачам без особливих зусиль збільшувати обсяг пам’яті та накопичувачів відповідно до нових вимог. ASUS ExpertCenter PN54 створений для тих, хто потребує високої продуктивності, сучасних інтерфейсів і масштабованого рішення в компактному формфакторі.

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